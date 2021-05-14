中和警分局針對八大行業商家暫停營業情形進行複查。（中和警分局提供）

本土新冠肺炎確診案例連日激增，新北市長侯友宜要求轄區八大娛樂業者暫停營業，為防止漏網之魚產生疫情破口，中和警分局針對八大行業商家暫停營業情形進行複查；同時對於易聚集人群的熱炒店、餐廳等場所加強店內防疫宣導，請業者積極落實市府防疫政策，防止疫情破口。

中和警分局呼籲，民眾防疫期間配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守「社交距離」的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，齊心防疫，嚴防疫情擴散，降低感染風險。

(中時 )