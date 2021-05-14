台鐵表示，依據中央流行疫情指揮中心5月11日公布事項及交通部5月14日交路字第11050060721號公告，因應疫情發展，使用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，5月15日至6月8日不可搭乘台鐵局各級對號列車，包括太魯閣號、普悠瑪號、自強號、莒光號及復興號，只能搭乘區間車或區間快車；違者台鐵將勸導請其下車，勸導不聽者，將移送鐵警局交地方衛生單位開罰，罰款新台幣3千元以上、1萬5千元以下。

台鐵表示，因應疫情警戒標準提升至第二級，台鐵將於各級對號列車張貼公告並以LED宣導；車站剪票口、月台及招呼站入口設置大型公告；對號列車進站時，於月台加派嚮導人員宣導並以舉牌方式提醒旅客配合；與鐵路警察組成聯合小組，擇重點區間或車次於對號列車上加強查察勸導；如旅客以站票（無座）搭乘對號列車經勸導不聽者，台鐵局將移送鐵路警察轉送地方衛生單位裁罰，依傳染病防治法第70條第1項規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另針對通勤尖峰時段，自5月17日起逢周一至周五加開新竹-南港及南港-樹林2列次區間快車，以紓解通勤人潮；搭乘對號列車旅客請於乘車前至窗口購票或透過網路訂票後至車站、超商、郵局等通路取票，或於「台鐵e訂通」APP訂票後取得(QR)行動票證乘車。

(旺報 )