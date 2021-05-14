平鎮警方協助轄內舞廳、酒家、特種咖啡茶室、飲洒唱歌及網咖等場所宣導停業。（姜霏翻攝）

為防治嚴重特殊傳染性肺炎，避免夜店、酒店及網咖等室內密閉空間成為防疫破口，桃園市平鎮警分局14日晚間特別勸導轄內業者，希望業者能基於公司利益及顧客健康考量，配合政府防疫工作，自5月15日18時起至6月8日期間暫停營業。

平鎮警分局分局長李建民表示，近日國內疫情嚴峻，部分特定行業成為防疫破口，造成本土確診案例激增，引發社會恐慌，為避免類似情事發生，警方將會同桃園市政府衛生局及桃園市政府經濟發展局，加強防疫稽查及工作。

因舞廳、酒家、特種咖啡茶室、飲洒唱歌及網咖等場所屬於密閉空間，為配合防疫政策，防止民眾群聚感染，桃園市政府公告特定行業自110年5月15日18時起至 110年6月8日期間暫停營業，平鎮警方14日晚間特別向轄內業者實施柔性勸導，希望店家能顧及自己、消費客戶健康及公司利益，能夠配合政府防疫措施。

警方呼籲，防疫期間會持續配合主管機關追蹤違規者，請受居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定；另特定行業違反公告且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第 1項第3款規定處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。請民眾切勿以身試法，避免受罰。

(中時 )