美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將進一步透露，該軍種4月測試「遠征火力遙控地面作戰系統」（ROGUE-Fires）時，射出的海軍打擊飛彈（NSM）飛行超過90海里（約166.7公里），並擊沉處於移動狀態的水面目標，將有效增強美陸戰隊於印太區域的嚇阻能力。

美國陸戰隊4月底曾宣布，其結合聯合輕型戰術車輛（JLTV）和海軍打擊飛彈的「遠征火力遙控地面作戰系統」無人載具，已完成首次實彈測試，並成功命中位於慕古角海上武器測試場（Point Mugu Sea Range）內的目標。

而軍事新聞網站「Military.com」13日報導，柏格進一步在「2022財年麥克艾利斯國防計畫研討會」（McAleese FY2022 Defense Programs conference）中透露，該枚海軍打擊飛彈當時飛行超過90海里，且測試目標位置並非固定，而是正在移動的水面目標，但仍成功將其擊沉，強調這類以傳統武力構成的嚇阻能力，將讓對手「三思而後行」。

美國陸戰隊為強化於太平洋對抗中國大陸的能力，正逐步進行組織變革，淘汰難以運送的重型裝備，增強快速部署能力與遠程打擊火力，以便在危機爆發時迅速登上前線島嶼，對中國大陸艦隊構成威脅。

柏格甚至還曾表示，美國陸戰隊也正考慮採購反潛設備，部署於戰線前沿島嶼的「遠征前進基地」（EAB）上，利用太平洋島嶼眾多、水道狹窄的特性，進一步限制中國大陸潛艦的活動空間，確保美國海軍艦隊的安全。

(中時新聞網)