菅田將暉和有村架純甜蜜玩起泡泡浴。（車庫娛樂提供）

日本知名編劇家坂元裕二，曾打造出電影《在世界的中心呼喊愛情》、日劇《2個媽媽》、《離婚萬歲》、《四重奏》等多部經典劇作，這次推出首部原創愛情電影《花束般的戀愛》，找來在編寫劇本時就已被假想為男女主角的菅田將暉和有村架純主演，並由與坂元裕二搭檔合作《四重奏》的土井裕泰導演負責執導，將這段浪漫卻寫實到有些殘酷的戀愛故事，獻給活在這個時代的所有年輕人。

該片劇情相當貼近現實生活，沒有偶像劇般充滿幻想的浪漫，而是將最純粹、最平凡的情侶互動與日常生活呈現出來，加上兩位主演自然的演技，讓電影在日本上映後，成功將現象級電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》擠下冠軍寶座，並連續蟬聯6週票房冠軍，票房更賣破37億日幣，可謂是日本近年最賣座的動人愛情電影，也被譽為是共鳴度百分之百、令人心動又心痛的戀愛故事。

該片以2020年的東京為舞台，描寫錯過末班車而偶然相遇的山音麥（菅田將暉 飾）與八谷絹（有村架純 飾），因對音樂和電影等喜好太過相似，瞬間墜入情網，大學畢業後邊打工邊展開同居生活。發現住處附近喜歡的麵包店；2人一起替撿到的貓咪取名字；澀谷的百貨公司閉館；長壽綜藝節目迎來最後一集等；一起生活、洗澡、睡覺，不管生活中發生了什麼事，都以維持現狀為目標，同時努力尋找正式的工作，就這樣不知不覺過了5年。電影6月4日上映。

(中時 )