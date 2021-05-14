國內新冠肺炎疫情再起，蘆洲、宜蘭、萬華群聚多點爆開，14日再增29例本土確診，而北北基桃以及竹市宣布15日起八大行業停止營業，部分大專院校亦緊急選擇遠端授課防堵疫情蔓延，《中時新聞網》為您統整疫情之下受影響之公共場所，以及前往時的相關應變措施。

隨著疫情升溫，各縣市防疫升級措施，特定大型場所關閉資訊如下。

★台北市

【5月15日起暫停開放】兒童新樂園、台北小巨蛋（含冰上樂園）、北投會館、捷韻國際會議廳、貓空纜車、國立故宮博物院北部院區、台北市立圖書館各服務據點、松山文創園區、台北市立美術館、台北當代藝術館、國立台灣科學教育館、台北流行音樂中心、國家圖書館、台北體育館、台北田徑場（含暖身場）、天母網球場、新生公園棒球場、青年公園棒球場、台北市極限運動訓練中心、景美游泳池、12區運動中心、公園游泳池、臺北和平籃球館、天母棒球場、臺北市網球中心、臺北網球場、新生公園網球場、青年公園運動休閒園區，後續開放將依指揮中心防疫措施滾動式修正。

【5月15日起至6月8日暫停開放】傳藝中心（臺灣戲曲中心）、工藝中心（台北分館）、國父紀念館、中正紀念堂、台灣博物館（本館、土銀館、南門園區、鐵道部）、攝影中心、台灣文學基地、台灣漫畫基地、鐵道博物館籌備處及蒙藏文化館、台北市立動物園。

【已暫停開放】跳舞區（含中山地下街爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）、捷運行政大樓1樓閱讀捷運展示區、心中山廣場、東區頂好廣場及貓空纜車市集，北投復興崗站和南港展覽館站外旅客服務中心、歷史博物館。

★新北市

【已暫停開放至6月8日止】公有場館包括運動中心、市立圖書館、文化場館、市民活動中心等。

★基隆市

【5月15日起暫停開放至6月8日止】國立海洋科技博物館。

【已暫停開放至6月8日止】公有場所包括各圖書館、運動中心、市立圖書館、文化場館、市民活動中心等。

★宜蘭縣

【已暫停開放至6月8日止】清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、清水地熱、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場。

(中時新聞網)