將近6成成年人至少接種1劑新冠疫苗，確診數持續下降，已促使美國加速朝回歸疫情前正常生活邁進。從紐約市地鐵7日搭乘人數220萬，創去年3月中來單日新高，全美機場9日搭機人數逾170萬，也是疫情爆發以來最多來看，美國經濟愈來愈趨近全面重啟。

舊金山交響樂團親臨現場演出，是逾1年來首見；堪薩斯市交響樂團也計畫在5月底重返演奏廳。根據線上餐廳訂位平台OpenTable的數據，重新開門營業餐廳的訂位數，完全回復到2019年的水準。

紐約、紐澤西、明尼蘇達、德拉瓦、賓州、羅德島等州，陸續在5月解除大部分經濟限制。

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）研究顯示，美國已有28州解封全面重啟經濟，29州的非必要商家重啟，22州不再強制戴口罩。

美國經濟活動逐漸恢復常態，歸功於疫苗接種日益普及。據美國疾病管制局（CDC）統計，美國18歲以上人口，超過58％至少打過一劑新冠疫苗。

另外美國食品藥物管理局（FDA）10日批准輝瑞疫苗擴大緊急使用授權，將12到15歲青少年納為施打對象，由於美國疫苗接種速度有放緩跡象，此舉可望將接種率再往上推升。

美國總統拜登宣布廣設疫苗接種據點的新策略後，聯邦政府力拼7月4日前，達成70％美國人至少打完1劑疫苗的新目標。為此美國各州、自治區和醫療保健單位，嘗試透過電話勸說、挨家挨戶拜訪或在工作場所、教堂設臨時接種站，鼓勵民眾施打疫苗。

CDC數據顯示，美國7天平均新增確診數降到4萬以下，是去年9月來僅見。照CDC模型沙盤推演，美國未來4周新增確診數料可持續下降。

另外CDC周四宣布，美國民眾只要完成疫苗接種，無論在室內或戶外皆可不戴口罩，也無保持社交距離的必要。

不過在搭乘飛機、火車、巴士等大眾交通工具，或在醫院、療養院、監獄等容易發生群聚的場所，仍須戴上口罩。

(工商 )