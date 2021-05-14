美國最大加密通貨交易所Coinbase 13日盤後公布上市後首次財報，拜比特幣和其他加密通貨強勁漲勢所賜，Coinbase第一季營收與獲利勁揚，該公司預期第二季業績將更亮眼，並計劃開放狗狗幣交易。

Coinbase第一季淨利達7.71億美元或每股盈餘3.05美元，遠遠優於2020年同期的3,200萬美元，營收由1.91億美元暴增至18億美元。首季業績符合Coinbase預期。

2021年開春以來，比特幣和其他加密通貨氣勢如虹，讓Coinbase第一季業績創下紀錄佳績。比特價格由2020年初的7,300美元一路狂飆，2021年4月14日站上64,829美元歷史新高紀錄，當天亦是Coinbase在那斯達克交易所直接上市的日子。

第一季末Coinbase共有5,600萬名有效用戶，高於一年前同期的3,400萬名。每月交易（活躍）用戶由130萬人激增至610萬人，總交易量達3,350億美元。

Coinbase財務長哈斯（Alesia Haas）受訪時指出，第一季業績反映加密通貨強勁的價格循環，散戶與機構投資人對加密通貨的興趣逐漸攀升。

Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstron）在法說會表示，Coinbase計劃在未來6至8周開放狗狗幣交易。狗狗幣近來人氣暴增，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）是狗狗幣的支持者之一。

Coinbase平台目前共有109種數位資產，比特幣與以太幣的交易量占整體比重超過五成。

展望未來，按照目前市況，Coinbase預期第二季交易量可能符合或超越第一季水準。

鑑於加密通貨市場難以預測的性質，Coinbase表示，若是加密通貨市場持續壯大，預估2021年每月交易用戶將達900萬人，若市場持平，每月交易用戶數可望達700萬人，若加密通貨價格下跌且市場波動，用戶數可能降至500萬人。

(工商 )