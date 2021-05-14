萬華阿公店在這波本土疫情中成了重災區，至少5家受到波及，其中來客數位居前3名的「美金飲酒店」，已知3女1男確診，據了解，「美金」開在另有確診小姐「鴻達」茶藝館隔壁，除小姐染疫外，連男員工也中鏢，不排除是「鴻達」的小姐到美金飲酒店坐檯造成連鎖感染。事實上，美金飲酒店過去是角頭愛店，過去還被警方抄過賭場，更逮到逃了6年的角頭通緝犯，原本出入就複雜，這次又爆出群聚感染，如果該店小姐陪喝又陪賭，恐成防疫破口。

2017年5月，警方封住台北萬華三水街的茶街，大批警力湧入包圍「美金飲酒店」，店內男男女女全都走出茶室，引來民眾圍觀，警方這次深夜突襲，不僅破獲藏身茶室裡的骰子賭場，起出賭資30萬元，帶回20名賭客，甚至逮到一名逃逸6年的角頭通緝犯。

這個通緝犯就是頭北厝角頭綽號「豆漿」的57歲王春成，他因背負組織犯罪、殺人及妨害自由遭通緝，他11年前被警方掃蕩滅幫，交保後潛逃大陸，一逃就是6年。

民眾透露：「美金飲酒店客人最多，小姐很會撒嬌，24小時營業，小姐有30幾個」，原本出入就複雜，這次又爆出店裡4人染疫，要是美金飲酒店不只喝酒陪客，一旦賭場還在運作，儼然會是防疫破口。

地方業者表示，美金飲酒店分成早班跟晚班，共有兩批不同人馬分別經營，早班的「糖糖」是該店的股東兼小姐，50多歲，是大陸浙江籍的陸配，日前因要回大陸照顧母親，到醫院進行核酸檢測被查出確診，糖糖染病消息傳出後，晚班的50多歲小姐「珍妮」，是來自福清的陸配，覺得最近常常腰痛、咳嚏，好像怪怪的」，在台籍櫃台人員「小江」的陪同下，一起到醫院檢查，後來也被發現感染肺炎，另外一位上晚班的「小芳」看到3位同事紛紛確診，嚇得不知所措，決定也前去採檢，想不到自己果然也確認染疫。

「美金」12日便已停業，早、晚班共20多人，全部進行居家隔離，萬華警方12日也前往該店拿取監視影像，現已對上百位員工、小姐及酒客進行疫調，不排除是「鴻達」的小姐到美金飲酒店造成連鎖感染。

(中時新聞網)