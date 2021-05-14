台中市警察局長楊源明14日晚間親自帶隊，前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所，臨檢業者有無落實防疫措施。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局長楊源明14日晚間親自帶隊，前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所，臨檢業者有無落實防疫措施。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局長楊源明14日晚間親自帶隊，前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所，臨檢業者有無落實防疫措施。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心宣布5月11日疫情警戒提升至「第二級」，防疫上緊發條，台中市警察局長楊源明14日晚間親自帶隊，前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所，臨檢業者有無落實防疫措施，5月1日到14日，已查獲14家違反實名制規定的業者，移請衛生局依法裁罰。

疫情升溫，台中市長盧秀燕要求對特定營業場所加強聯合稽查力道，警政署也下令各警察機關針對轄內有女陪侍、按摩、影視KTV複合式、八大場所都要全面動員查察。

楊源明今晚帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所，臨檢業者有無落實防疫措施。

警方強調，對轄內各類特定娛樂場所和電子遊戲場等配合市政府衛生、經發、都發、消防等目的事業主管機關加強稽查力道，查察有無落實相關防疫措施，並查看業者針對客人有無落實實名制登記。

此外，也查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰，5月份至今天為止已經查獲14家違反實名制規定的業者，移請衛生局依法裁罰。

楊源明呼籲業者，善盡社會責任，全力配合政府政策，一起守護民眾健康，共同守住這一波疫情的衝擊，不要造成防疫破口。

「台中市府全力推動防疫工作期間，警方對於轄區治安、交安工作仍維持強勢執法力道」，楊源明強調，透過勤務作為及防疫稽查宣導，防杜任何不法情事，確保維護市民健康及安全。

同時警察局也要求各級員警進行協助查察有無落實防疫措施臨檢勤務中務必做好相關防護措施，確保員警執勤安全。

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(中時 )