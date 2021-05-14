亞洲國家疫情急遽升溫！日本14日宣布將北海道、岡山與廣島納入緊急事態範圍，使得嚴格封鎖區域擴大至九都道府縣。新加坡宣布恢復全國封鎖狀態一個月，該國與香港原定26日重啟的旅遊泡泡也可能延後。泰國曼谷則爆發監獄群聚感染，導致該國周四新增病例創下單日新高。

日本經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）周五突然宣布，緊急事態宣言擴大為九個地區，除了原本的東京、京都、大阪、兵庫、福岡與愛知外，新增北海道、岡山與廣島，時間從16日生效，一直到5月31日為止。

新加坡衛生部周五宣布，為了防範疫情進一步擴散，該國決定提升防疫等級、回到封鎖狀態，時間從5月16日至6月13日為止。民眾原則上改為在家上班、聚會人數限制降至兩人，餐飲店家只能做外賣或外送。

泰國過去一年來成功防堵病毒擴散，但近日防疫出現破口。曼谷兩間監獄周四爆出群聚感染事件，近三千名犯人染疫，而這導致該國單日新增病例暴增至4887例的新高。

(工商 )