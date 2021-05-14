20歲大陸女團SNH48成員劉麗千，上週在直播過程中突然口吐鮮血，嚇傻一票粉絲，健康狀況惹人憂心。然而劉麗千近日就向粉絲報告檢查結果，竟是罹患一種叫「黏液樣脂肪肉瘤」的罕見疾病，而她在考慮家中的經濟狀況後，果斷選擇不接受手術，直言與其在病床上度過，不如完整健康的過好每一天。

劉麗千近日發文向粉絲交代吐血的後續狀況，坦言自己確診黏液型脂肪肉瘤。根據維基百科記載，脂肪肉瘤是一種罕見的惡性腫瘤，也是脂肪細胞在深層軟組織（如腹膜後或大腿內側）異常增生導致的癌症。

劉麗千上週直播吐血，嚇壞一票粉絲。(取自微博)

劉麗千原本出身富裕，但爸爸後來染上了賭博惡習，並在散盡家財之後離世，留下她與媽媽兩人相依為命，開始了被債主四處追債的日子。而且劉麗千媽媽也是個癌症病人，因為罹患乳腺癌，接受了40多次化療，因此她在考慮了一下午，確認自己無法接受手術，「我覺得與其在病床上度過還不如完整健康的過好每一天。」

劉麗千粉絲後援會更新後續狀況。(取自SNH48-劉麗千後援會微博)

值得慶幸的是，在成員與粉絲的苦勸下，終於讓劉麗千打消放棄治療的念頭，並決定接受手術。不過劉麗千坦言她擔心的不是能否治好，而是該怎麼告訴媽媽這個噩耗。劉麗千更感謝粉絲與隊友的關心，「你們已經幫我很多啦，我會再找醫院看看的，認識你們很幸福。」據悉，劉麗千已告知媽媽病況，並準備在周末住院接受手術。

(中時新聞網)