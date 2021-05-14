長庚大學稍晚宣布，17日起至30日實施全校遠距離教學，本國籍學生建議全部返家，有特殊需求學生或者需研究的研究生、大學部專提升、畢業需求實習生，須由系所單位提出通報鑑測，獲准繼續住宿者才可留住原寢室。

校方說，因應疫情升級，將實施遠距離教學，教師與學生請上教資中心首頁的遠距教學專區瀏覽各自的遠距教學指引與注意事項。全校遠距教學期間，教職員工維持正常上班。不過也請教職員工生減少外出，避免出入高風險地區，做好防疫措施。

(中時 )