長庚大學宣布 全校17日起遠距離教學到30日 23:392021/05/14 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長庚大學稍晚宣布，17日起至30日實施全校遠距離教學。（摘自學校官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長庚大學稍晚宣布，17日起至30日實施全校遠距離教學，本國籍學生建議全部返家，有特殊需求學生或者需研究的研究生、大學部專提升、畢業需求實習生，須由系所單位提出通報鑑測，獲准繼續住宿者才可留住原寢室。 校方說，因應疫情升級，將實施遠距離教學，教師與學生請上教資中心首頁的遠距教學專區瀏覽各自的遠距教學指引與注意事項。全校遠距教學期間，教職員工維持正常上班。不過也請教職員工生減少外出，避免出入高風險地區，做好防疫措施。 竹北高中設雙語班 110學年度招生 桃園15日18時起八大暫停營業 警出籠勸導 (中時 ) #遠距離教學 #長庚大學 #新冠肺炎 #台灣 #本土疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣蘋果日報宣布 5月18日起紙本停刊 17:092021/05/14 政治 北市防疫升級 故宮北院15日起閉館 21:322021/05/14 生活 萬華成疫情重災區 北市府擬17日啟動區內「異地辦公」 13:232021/05/14 生活 台日交流 佐賀縣在台南市鹽埕圖書館舉辦文宣展 09:332021/05/14 生活 日本政府拍板 緊急事態追加北海道等3地16日上路 19:372021/05/14 國際 疫情爆炸 多所大學啟動遠距教學 師生免到校上課 10:432021/05/14 生活 中原大學停辦畢典 多校縮小規模 取消觀禮 04:102021/05/14 焦點要聞 中正紀念堂閉館！文化部所屬雙北市場館 全面關閉至6月8日 21:202021/05/14 生活 防疫升級 竹市10類特定行業15日起暫停營業 19:042021/05/14 生活 《興櫃股》安特羅快篩試劑 抓得住新冠變種病毒英國株 10:522021/05/14 財經 省水＋防疫 桃園公有泳池停業至6月8日 04:102021/05/14 地方新聞 生活熱門新聞 彰化傳2人確診 明天公布？彰化逾50處夜市全關 - 生活 發燒北科大學生與萬華確診者足跡重疊 校方回應 - 生活 高雄小港傳疑似確診者 某大學證實2學生住同大樓 - 生活 恐怖！阿公店女侍跨店坐檯 確診者5天接觸疑破千人 - 生活 獨》發現新莊首例確診個案 某診所公告：即起消毒停診3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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