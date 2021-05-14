印度新冠肺炎疫情失控引起全球關注，但似乎尚未到最壞的情況。在缺乏大量醫療用氧氣造成搶購與價格暴漲之後，印度接收了來自許多國家提供的製氧機，其中包括與印度一向有嫌隙的中國。在接收了數萬台製氧機後，印度媒體卻在報導中指控大陸製氧機品質低劣且惡意漲價，與其一向擺出的人道主義姿態大相逕庭。大陸官方對此回應稱，漲價是因需求上漲影響了全球供應鏈，還有原料產能不足所致。

《今日印度》(India Today)發表獨家報導指出，在有關疫情的生死攸關議題上，中國卻選擇拿印度人民生命為代價來牟取暴利。從已獲得的文件和圖片顯示，在向2家中國企業採購的製氧機訂單中，中國企業不僅大幅提高了售價，而且還擅自修改製氧機的規格，導致品質低劣，機器正常使用的時數嚴重縮減，而此種狀況可能導致醫療上的災難。

報導說，印度不同的公司對大陸製造5升和10升製氧氣的報價都有些差異，但近期都顯示在價格上持續上揚，而中國政府卻仍將此項醫療器材的出口形容為「人道主義援助」的作為。

報導為此引述中國駐印度大使孫衛東在推特上發文稱：「中國企業發揚人道主義精神，專注於挽救生命，回應印度人民的需求。這顯示了他們的社會責任以及在幫助印度抵抗新冠疫情方面的善意，他們的作為值得讚揚。」

報導說，事實上從其中一家名為魚躍（Yuwell）醫療公司製氧機的發票會發現，4月30日的價格是340美元一台。數周後，每台製氧機的價格上升到460美元（截至5月12日）。而這些採購都是由向印度提供捐贈的公司進行的，中間沒有任何價格優惠。其中美印戰略伙伴關係論壇（USISPF）就承諾向印度提供10萬台製氧機，其中大部分都向中國採購。

美印戰略伙伴論壇主席的主席阿吉（Mukesh Aghi）說：「當前的衛生危機暴露了全球供應鏈的脆弱性，也說明了為什麼各國不能依賴一個國家來採購救命用的醫療設備。製氧機的需求突然飆升，價格大幅上揚，很多關鍵零件短缺，導致終端消費者獲得的產品質量愈見低下。」

報導還說，新到的貨品還有重大品質問題。據在中國的印度買家說，他們發現新一批貨使用的零件是比原規格更便宜的替代品，因此拒絕驗收，因為這些器材可能會嚴重危及病危者的性命安全。「現在買的產品價格要貴得多，質量只有原來的一半，使用壽命也只有數百小時，而不是原規格的數千小時。」

印度駐香港總領事韓慧儀（Priyanka Chauhan）表示，呼籲中國政府干預印度抗疫物資的採購價格，並希望稱供應鏈能保持開放。大陸外交部發言人華春瑩14日回應說，抗疫物資價格問題是市場行為，由供求決定。據向有關企業瞭解，以製氧機為例，印方需求暴漲，影響了全球供應鏈，中方有關企業擴大生產，但一些原料需要從歐洲進口，供給不足，導致產能受到影響。去年初疫情嚴峻時，中方也曾遇到類似情況。另外，印方採購商通常通過各種渠道廣泛表達需求，可能也會導致需求被過分放大，一定程度上影響到市場秩序並推高價格。

(中時新聞網)