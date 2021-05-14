新增29例本土＋5例境外！萬華群聚感染擴大 指揮中心記者會最新說明

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布新增29例本土個案，再創新高！其中，獅子會相關群聚再增5例，目前共累積25例。由於這起群聚指標病例是一位60多歲的獅子會前會長（案1203），許多網友都戲稱他為「獅子王」。不過，有媒體發現，獅子會成員中，有人比案1203更早一天發病，擔心前會長恐不是第一位感染源。對此，發言人莊人祥解釋，案1203一直都是指標病例，但是否為最早的感染源，則不一定。

本土病例爆不停，今再新增29名確診，其中包含獅子會相關群聚累積25例、萬華相關累積23例、宜蘭遊藝場群聚累積9例，以及7例不明感染源個案。同時，指揮中心也更新包含前會長「獅子王」案1203等相關20人的足跡，足跡踏遍36處。指揮官陳時中表示，獅子會群聚目前共採檢151人，共有23人陽性，84人陰性，44人檢驗中，另有29人待採檢。

在記者會上，有媒體質疑，獅子會成員中，有人疫調顯示在5月6日就已發病，但案1203則是在7 日才發病，詢問道，「會不會其實案1203不是指標個案，而是由其他感染源傳給他？」

對此，陳時中解釋，由於每個人潛伏期時間沒有一定標準，這也是這次病毒的困難之處，「但這個懷疑也不是不可能」，陳時中坦言，就算這樣也不能因為短期發病的前後差異來判定是誰先染疫。

發言人莊人祥隨後補充說明，指標病例是指「最先被找到的病例」，所以案1203一直都是指標病例，至於指標病例是否為最早的感染源？「那當然是不一定」。莊人祥表示，通常在一個群聚事件中，有一個先行進來的感染源，但因為種種原因無法被診斷出來，「被先診斷出來的就是指標病例」。

(中時新聞網)