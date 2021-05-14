萬華區疫情持續升高，據了解，有1名女性14日前往醫院進行快篩，院方驗出確診欲通知時，該女子卻已失聯，警方獲報後透過役政系統擴大追查，晚間已在三水街某民宅找到該名確診者，現已將她送往隔離病房治療。
據指出，該名女子確定確診後，院方撥打她留下的手機通知，但手機卻無人接通，擔心該女還在趴趴走，勢態嚴重立刻通報警方協助，北市警方穿著全套防護衣，晚間在萬華三水街、廣州街一帶四處尋人。
警方最後找到該名對象，除將她送醫外，另要清查她離開醫院後，接觸其他民眾進行後續清查。
(中時 )
萬華區疫情持續升高，據了解，有1名女性14日前往醫院進行快篩，院方驗出確診欲通知時，該女子卻已失聯，警方獲報後透過役政系統擴大追查，晚間已在三水街某民宅找到該名確診者，現已將她送往隔離病房治療。
據指出，該名女子確定確診後，院方撥打她留下的手機通知，但手機卻無人接通，擔心該女還在趴趴走，勢態嚴重立刻通報警方協助，北市警方穿著全套防護衣，晚間在萬華三水街、廣州街一帶四處尋人。
警方最後找到該名對象，除將她送醫外，另要清查她離開醫院後，接觸其他民眾進行後續清查。
(中時 )
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