美國上周初領失業金人數略優於預期，4月PPI（生產者物價指數）成長也超乎市場預期，即使美國零售銷售按月零增長，不如市場預期1%的成長，美股今日開盤仍走升，周五（14日）早盤漲逾200點，那斯達克指數漲逾1%，大漲200點。

截至台灣時間23點04分，道瓊工業指數上漲235.22點，漲幅約0.69%，暫報34256.67點；那斯達克指數上漲225.54點，漲幅約1.72%，暫報13350.53點；標普500上漲45.17點，漲幅約1.10%，暫報4157.67點；費城半導體指數上漲54.79點，漲幅約1.89%；暫報2948.73點。

科技巨頭蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜、微軟股價齊揚，電動車大廠特斯拉上漲13.21美元，漲幅約2.31%，暫報584.90美元；台積電ADR上漲2.34美元，漲幅約2.15%，暫報111.09美元；聯電ADR下跌0.01，跌幅約0.06%，暫報8.52美元。

美國勞工部13日公布數據，上周初領失業金人數達47.3萬人、續領人數為365.5萬人，均略優於預期，4月PPI年增6.2%、月增0.6%，同樣也優於市場預期。

美國商務部周五（14日）公布的最新數據顯示，4月零售銷售總額保持於6199美元，意外陷入停滯，且不如市場預期1%的成長。受到美國政府發放1400美元的紓困現金支票激勵，3月零售銷售月增9.8%，增幅創下去年5月來新高。

(中時新聞網)