（取自「靠北長官2021」臉書）

對於中央流行疫情指揮中心開放軍人接種新冠疫苗一事，有一位少校連長表示，雖然沒有強迫，是看個人意願，但長官們明示暗示說主官要帶頭接種。他覺得，如果不打，晉陞可能就沒希望了，實在是頭痛！

據中央流行疫情指揮中心公布，統計至5月7日，公費接種新冠疫苗6萬6496人、自費接種2萬4506人，累計施打已達9萬1002人。

中央流行疫情指揮中心也表示，將開放軍人及65歲以上長者接種疫苗，打AZ疫苗1劑14天就有一定的保護效果。

不過有少校連長在《靠北長官2021》臉書頁貼文指出，最近各級長官們再三的宣導注射疫苗，甚至一直明示暗示的說主官要帶頭接種。但是他老婆歇斯底里的吼，說她自己都是護士都可以不打了，為什麼國軍就一定要打？

不過這位少校連長娓娓解釋，其實沒有強迫，看個人意願，但是怕如果不打，軍旅生涯應該就是少校退伍，之後晉陞，可能就沒希望了！雖然一直說個人意願，但如果堅持不接種，應該很快的就會被列入黑名單了吧，畢竟部隊是人治的！實在是頭痛！

(中時新聞網)