新莊某診所今天(14日)因一名轉診至新北某醫院的病人確診，宣布停業3天全面消毒，更稱是新莊首例確診個案，引起新莊人討論，有不少當地人一下就認出診所地址與名稱，更表示「旁邊就是工業區」，直呼不妙。

該診所公告表示，他們發現了新莊第一個新冠肺炎案例，就在今天收到衛生局通知，轉診至新北某醫院的疑似病例，經過篩檢後確診，對此感到驕傲又憂慮，因為診所同仁的高警覺性發現了病例，但又對於同仁們必須全部隔離14天感到憂慮。

新莊地區民眾看到消息後紛紛詢問「哪間啊」、「在新莊哪裡」，不少網友更是一下就認出診所，直呼不妙：「在我家附近而已...」、「洪金寶商圈旁邊啊」、「旁邊就是工業區，很多沒戴口罩的移工」、「那裡人超多耶」、「前天才去旁邊的藥局」、「前幾天才看到一堆人等垃圾車，沒戴口罩聚在一起聊天」、「工業區還好，旁邊有兩個大型菜市場才可怕」。

針對新莊診所確診消息，新北市衛生局不願多作回應，僅表示一切個案以中央公布為主，但並未否認。

(中時新聞網)