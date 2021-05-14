國內新冠肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心不斷呼籲國人要勤洗手，出入公共場所、搭乘大眾運輸務必要戴口罩，但還是有人我行我素，不願配合防疫政策。就有一名民眾投訴，13日搭乘桃園某客運時，車內一名女乘客將口罩拉至下巴，司機屢勸無效下，只好將車子開到派出所，請警察上來勸說，沒想到女乘客仍不願配合把口罩戴好，還對警察嗆聲：「還我18塊」，要求退還車資才願意下車。

投訴的民眾在《爆怨2公社》發文指出，當時這名女乘客上車後口罩沒戴好，司機見狀告訴她「請把口罩戴好，鼻子也要戴上」，但女乘客坐上位置後，又把口罩拉到下巴處，司機趁停車等紅燈再次提醒她「將口罩帶好」，此時女乘客竟然情緒失控大叫：「去叫警察來」。

司機見勸導無效，只好將車子開到中壢區普仁派出所，請員警上車協助，員警對女乘客說：「若不配合把口罩戴好就要請妳下車」，沒想到女乘客卻叫囂：「還我18塊！」，要求司機退還車資才願意下車。

網友看到影片紛紛大罵「把口罩戴好有這麼難嗎？怕麻煩就不要搭公車」、「好想拿酒精消毒她的嘴巴」、「司機這樣堅持好想打1999獎勵他，可惜不知道車號」、「好司機就是要嚴格執行對自己車上的乘客負責」。傳染病防治法第37條第1項第6款規定，若未依規定佩戴口罩經勸導不聽者，地方政府可裁罰新台幣3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。

(中時新聞網)