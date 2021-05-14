由於萬華地區有茶藝館有婦女確診，因此指揮中心針對4月15日以前曾出入萬華康定街、三水街、桂林路、梧州街的人，發布60萬個細胞簡訊進行警示。民進黨立委高嘉瑜透露，有人去萬華收到細胞簡訊，差點造成家庭失和。

高嘉瑜在政論節目《少康戰情室》中表示，萬華現在變成大家都認為的最危險地方。而疫調的整個過程，誠實是重要的指標，像現在網路非常發達，像昨天在網路上，大家都看到在瘋傳這個獅子會的照片等等；今天有人就出來說，那個人不是我或是什麼的，所以這件事對當事人而言，確實某種程度會造成大傷害。

高嘉瑜接著表示，她剛看到臉書，有一個人就說，他昨晚在餐廳吃飯時，隔壁一對夫妻本來聊得很愉快，後來老公說，他有收到這個細胞簡訊，老婆就質問，他怎麼會去哪裡？去哪裡幹什麼之類的，然後老公只好一臉無奈說，那個點的範圍很大，只要經過就會收到簡訊；但是老婆顯然認為，他是不是有去過阿公店或是什麼等等。

高嘉瑜認為，陳時中或指揮中心也會擔心，染疫者若誠實申報，會不會有家庭失和的狀況；現在看來只要到萬華的，可能會有這樣的狀況。指揮中心一開始都要公布疫調，但當家庭失和的案例不斷增加時，還能不能做到每個案子，都能把染疫者的足跡、疫調完整告訴國人，這難度應會越來越高。

(中時新聞網)