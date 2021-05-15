永和警分局仍於今(14)日晚間動員各派出所警力持續複查有無業者心存僥倖，以落實相關防疫規定，杜絕疫情擴大。（永和警分局提供）

永和警分局仍於今(14)日晚間動員各派出所警力持續複查有無業者心存僥倖，以落實相關防疫規定，杜絕疫情擴大。（永和警分局提供）

永和警分局仍於今(14)日晚間動員各派出所警力持續複查有無業者心存僥倖，以落實相關防疫規定，杜絕疫情擴大。（永和警分局提供）

新北市永和警分局指出，本土新冠肺炎確診案例增加快速，為落實市長「堅壁清野」防疫政策，已編排警力密集臨檢轄內之KTV、卡拉OK、小吃店、網咖等八大場所有無偷偷營業，如發現業者違規情形即查報新北市政府實施公安聯合稽查，以防治疫情蔓延。

永和分局表示，自5月12日起永和轄內錢櫃KTV等視聽歌唱場所、網路咖啡店等22處八大特定營業場所均已停止營業，永和警分局仍於今(14)日晚間動員各派出所警力持續複查有無業者心存僥倖，以落實相關防疫規定，杜絕疫情擴大。

永和警分局呼籲業者與市府並肩作戰，全力防堵疫情擴散，若發現業者違反公告且拒絕改善者，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，同時請民眾配合中央流行疫情指揮中心宣導之各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

(中時 )