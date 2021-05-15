蔴荳尫祖夜祭，唱牽曲人員戴口罩不牽手。(劉秀芬攝)

蔴荳尫祖夜祭不祭豬羊，改以豬頭及五牲替代。(劉秀芬攝)

台南蔴荳聚落尫祖夜祭14日晚上隆重舉行，配合防疫措施，活動僅保留祭典儀式，改採五牲祭拜，唱牽曲人員全程配戴口罩不牽手，阿立祖還特別交代要做「七條大咒」，並要求廟方15日立香案向上天祈求疫情平安、天降甘霖。

麻豆是昔日西拉雅族蔴荳社聚落所在，麻豆三元宮尫祖廟廟後建有奉祀阿立祖的尫祖祠，因為阿立祖要求蔴荳社恢復夜祭，2019年尫祖廟恢復中斷69年的夜祭，由官田番仔田族親協助舉辦，今年已是第3年。

為了恢復夜祭，麻豆三元宮主委莊志銘等人成立蔴荳社西拉雅協會，積極召集族親共同復振聚落文化，第1年唱牽曲人員，主要由番仔田族親支援，尫祖廟唱牽曲人員從第1年的2人，增加至今年的24人。

今日夜祭儀式晚上9點半時由莊志銘請祖至廟前廣場後開始，原民會主委白惠蘭代表市長黃偉哲祈求在尪祖庇佑市運昌隆、疫情舒緩、風調雨順、國泰民安，市議員尤榮智、陳秋宏也到場向尪祖祭拜。

原本原定簡易舉辦的儀式，因為現場觀眾人數只有十多人，阿立祖現場也決定要唱牽曲，大家保持距離戴口罩不牽手唱牽曲，只唱了10多分鐘後阿立祖即說可以了。

近11點時，阿立祖進行「七條大咒」儀式，並要求廟方14日立香案祭天，先求求疫情平安、再求天降甘霖，14日夜祭儀式於11點20分報一段亂，14日下午再進行關向儀式。

(中時 )