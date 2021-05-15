今年三月初三星在印度發表新的入門款 4G 手機 Galaxy M12，雖然遲了一點但不久前也於台灣正式發售啦！
台灣販售的版本和國外比較不同只有 4GB + 128GB 一種記憶體容量規格，電量也稍微減少到 5,000mAh 但依然保留絲滑的 90Hz 螢幕更新率，也搭載最新的 Android 11 x One UI 3.1 系統，建議售價 NT$4,990 對三星手機來說算是滿有誠意的，不過目前這台並不會在實體通路販售，只能在三星商城或是網路電商購入。
Galaxy M12 的產品定位大概在：
＊小資族換機首選
＊買給小孩第一支手機
＊長輩送禮機
＊公務機
Galaxy M12 盒裝採抽拉設計，手機出廠並沒有貼上保護貼也沒有附贈清水軟殼，不過該有的全都有，甚至也給了一副 3.5mm 插孔的半入耳式有線耳機，雖然不是 AKG 調校的但也算耐聽。
Galaxy M12 盒附配件：
＊Samsung Galaxy M12
＊15W A 孔充電頭
＊A to C 充電線
＊3.5mm 半入耳式有線耳機
＊退卡針
＊二本說明書
用塑膠打造金屬質感的背殼遠看會隨光線折射出直條紋，近看則會浮出魚鱗片的感覺很符合這次產品 Slogan「超鯊機」，摸起來是平滑的且不會沾染指紋；四周邊框則是從背殼延伸出來的一體式設計，不過邊框近看就沒有魚鱗囉！
台版 Galaxy M12 共推出三色：
＊超鯊黑
＊超鯊綠
＊超鯊藍
整體體驗下來個人覺得它也很適合作為小孩的第一支手機，搭上 Samsung Kids 兒童天地不僅可以設定權限，也能監護使用活動或是限制一天的使用時間，而且價格非常親民小孩弄丟弄壞至少不會那麼心疼。最後再提醒一次，Galaxy M12 目前只會在三星商城和網路電商上架喔！
優點：
＊建議售價 NT$4,990 滿有誠意的。
＊搭載 90Hz 螢幕更新率。
＊5,000mAh 電量續航強，常常在待機下幾乎可以 2-3 天一充。
＊使用最新的系統 Android 11 x One UI 3.1。
＊側鍵螢幕解鎖辨識率高且解鎖快速。
＊採獨立三卡槽，同時支援雙門號及擴充記憶卡。
＊螢幕雖然只有 HD+ 但乍看下發色在水準上。
＊接耳機的話能觸發 Dolby Atmos。
個人心得小缺憾：
＊只有網路通路買的到，實體摸不到。
＊沒有 Always On Display。
＊底部黑條偏粗，視覺感有點強烈。
＊實測峰值亮度略低，戶外還是要稍微遮一下。
＊單喇叭外放沒那麼平衡。
(科技)
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