今年三月初三星在印度發表新的入門款 4G 手機 Galaxy M12，雖然遲了一點但不久前也於台灣正式發售啦！

台灣販售的版本和國外比較不同只有 4GB + 128GB 一種記憶體容量規格，電量也稍微減少到 5,000mAh 但依然保留絲滑的 90Hz 螢幕更新率，也搭載最新的 Android 11 x One UI 3.1 系統，建議售價 NT$4,990 對三星手機來說算是滿有誠意的，不過目前這台並不會在實體通路販售，只能在三星商城或是網路電商購入。

Galaxy M12 的產品定位大概在：

＊小資族換機首選

＊買給小孩第一支手機

＊長輩送禮機

＊公務機

Galaxy M12 盒裝採抽拉設計，手機出廠並沒有貼上保護貼也沒有附贈清水軟殼，不過該有的全都有，甚至也給了一副 3.5mm 插孔的半入耳式有線耳機，雖然不是 AKG 調校的但也算耐聽。

Galaxy M12 盒附配件：

＊Samsung Galaxy M12

＊15W A 孔充電頭

＊A to C 充電線

＊3.5mm 半入耳式有線耳機

＊退卡針

＊二本說明書

用塑膠打造金屬質感的背殼遠看會隨光線折射出直條紋，近看則會浮出魚鱗片的感覺很符合這次產品 Slogan「超鯊機」，摸起來是平滑的且不會沾染指紋；四周邊框則是從背殼延伸出來的一體式設計，不過邊框近看就沒有魚鱗囉！

台版 Galaxy M12 共推出三色：

＊超鯊黑

＊超鯊綠

＊超鯊藍

整體體驗下來個人覺得它也很適合作為小孩的第一支手機，搭上 Samsung Kids 兒童天地不僅可以設定權限，也能監護使用活動或是限制一天的使用時間，而且價格非常親民小孩弄丟弄壞至少不會那麼心疼。最後再提醒一次，Galaxy M12 目前只會在三星商城和網路電商上架喔！

優點：

＊建議售價 NT$4,990 滿有誠意的。

＊搭載 90Hz 螢幕更新率。

＊5,000mAh 電量續航強，常常在待機下幾乎可以 2-3 天一充。

＊使用最新的系統 Android 11 x One UI 3.1。

＊側鍵螢幕解鎖辨識率高且解鎖快速。

＊採獨立三卡槽，同時支援雙門號及擴充記憶卡。

＊螢幕雖然只有 HD+ 但乍看下發色在水準上。

＊接耳機的話能觸發 Dolby Atmos。

個人心得小缺憾：

＊只有網路通路買的到，實體摸不到。

＊沒有 Always On Display。

＊底部黑條偏粗，視覺感有點強烈。

＊實測峰值亮度略低，戶外還是要稍微遮一下。

＊單喇叭外放沒那麼平衡。

(科技)