面對有起有落的人生，秉持著勇往直前的熱情去追求夢想，肯定能比其他人更容易成功！搜狐網命理專欄點名，生肖虎、猴以及蛇的人從5月16日起將是開啟好運的時機，有望苦盡甘來，遠離小人，不僅發財的機會越來越多，事業發展也會如魚得水。

▍1.生肖虎

屬虎人個性堅強獨立，對自我也很有追求，他們面對未來總是充滿激情與希望，是個熱愛生活的人。在遇到困難與挫折的時候，屬虎人能夠從容面對，不懼困難與艱辛，勇往直前去追求自己的夢想，加上他們工作態度非常認真，一旦認定一個目標，就會一心一意用心工作，不管遇到任何事情都能乾脆果斷地做出決定，不喜歡拖泥帶水，所以屬虎人注定會成為愛情事業皆旺的人生贏家，能夠遠離小人，一生得八方貴人相助。

▍2.生肖猴

屬猴人天性開朗樂觀，不論遇到什麼事情都能往好的方面去想，加上他們為人真誠善良又熱情大方，所以交友多，也有著很好的福氣，在陷入困境的時候，總能遇到貴人相助，因此屬猴人很容易取得成功。從5月16日起，屬猴人必定能夠在事業上取得不俗的成績，得到晉升的機會，有望丟掉煩惱，迎接人財兩旺的好運。

▍3.生肖蛇

屬蛇人在先前一段時間有「貫索」凶星入財帛宮，所以部分人在生活上會遇到諸多不順心的事情及磨難，如今陰火生財，熬過大難，從5月16日起運勢將會上升，得財得勢，鹹魚翻身，屆時苦盡甘來，將會得到財神和貴人撐腰，發財的機會越來越多，事業發展如魚得水，富貴有望。近期將是屬蛇人開啟好運的時機，加把勁努力就能財運滾滾來，進入人生的巔峰期，富貴迎門，會十分有面子。

(中時新聞網)