美廉社空出十個貨架，只賣特美事的排行榜商品，雞蛋旁賣藥妝，消費者買不買單？

三商家購這麼做，除了搶攻不同客群，更是搶救受觀光客減少影響而頻頻收店的特美事。

台北榮星花園對面，一家連鎖藥妝店Tomod's（下稱特美事）頂著熟悉的紅底白字招牌，看起來還很新，仔細一瞧，招牌上竟掛著「米蛋、菸酒、日用品」等字樣。

一走進店裡，茶葉蛋的香氣撲鼻而來，眼見店內左半部陳列各式保養品和保健食品，右半部則賣起盒裝蛋、散米、飲料，櫃枱上還擺了一鍋剛煮滾的茶葉蛋，讓人一時之間迷惑：「這是藥妝店、超市還是超商？」

其實，這家店原為美廉社，去年12月才改裝成特美事。特別的是，有別於過去特美事總開在觀光商圈或捷運站外，這次挑戰公園旁的社區型店面，與美廉社合作，刻意維持原有樣貌，配合當地居民需求，賣起日常用品。

一道禁令、一場疫情

加速這場轉型大計

事實上，特美事和美廉社的淵源最早能回溯至2012年。當時，三商行（三商投控前身）與日本3大商社之一的住友商事各持50％合資引特美事進台灣市場。18年，住友商事向三商投控買下經營美廉社為主的三商家購約22％股權，去年12月，三商投控則進一步向住友商事買下特美事所有股權。

美廉社和特美事近期合作頻頻，不僅特美事接手經營美聯社的社區型店面，兩品牌更於4月共同開設19家複合店。「在這個結構下，我們更能共享資源、分享雙方營運經驗。」雙方合作的背後推手三商家購總經理、特美事董事長邱光隆表示，其實兩店結合，早在他的藍圖裡。

原定23年才要展開的通路轉型大計，因為一道禁令和一場疫情，全面加速。19年中國對台祭出自由行限令，加上20年新冠肺炎打亂全球旅遊，來台遊客驟減，主要開在觀光商圈的特美事業績大受打擊，分店數一度達44家的它，從19年年底開始大幅收店，接連關閉進軍台灣首開、位於台北信義區的一號店和台北西門町、樓高3層的大店，現在全台分店數剩24家。

對特美事來說，在觀光客進不來的窘境下，必須調整過去在商圈開大店的經營模式，特美事總經理水野博史表示：「我們改變展店場域，朝住宅區店面發展。」反觀專門開在社區巷內的美廉社，店數成長較顯穩健，於今年4月突破800店。

因此，特美事參考美廉社開店模式，其一是走進巷弄內，開社區型店面，其二則是走進美廉社店鋪裡，開複合店，在能滿足美廉社原消費者的基本需求外，另加裝10座貨架販售特美事的保健食品、清潔用品和保養品等共約700支商品。

不過，複合店的鋪貨空間有限，加上美廉社店內沒有藥師，不能販售藥品，「在選貨上，我們要更謹慎。」水野博史針對各類商品排名比較，只挑最熱門的放上複合店貨架。

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《今周刊》(第1273期)

(中時新聞網)