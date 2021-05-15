簡單來說，芯測的商業模式就如同微軟販售Office系統般，消費者可以依照自己需求去選擇要用月租型、年費制或是一次買斷；透過這樣的商業模式讓芯測在銷售上更有彈性，受到企業喜愛，企業在使用了芯測的產品後，就會像每台電腦使用Office作業系統般，每年都需支付開發商（芯測）系統維護費，要停止使用的機率也微乎其微。

許多投資機構最常問：「為何芯測每個月的營收高低不定，在營運上是否隱藏著一定程度的風險？」對此芯測表示，由於公司在營收認列上係以客戶專案入帳的百分比做為當月營收認列基準。

因此，在產品推廣的時期，會因每家公司採購預算規劃、簽約時間及付款條件不同，而導致月營收容易忽高忽低；但若以整年度來看，業績則是有逐年成長的趨勢。

展望未來，除了台灣市場外，芯測也積極布局全球市場，目前已順利簽下以色列的經銷商，其他如美、英、日、韓、歐洲等國家經銷商也持續洽談中；法人表示，芯測2021年將與設計服務公司、記憶體IP供應商合作，累積電子設計自動化（EDA）工具導入經驗，隨著知名度及客戶滿意度顯著提升，客戶量、業績近期持續攀升，芯測月營收也可望持續向上提升及穩定。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1081期》)

《理財周刊1081期》

(中時新聞網)