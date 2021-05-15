歐盟指數ETF(EZU.US)：從經濟數據觀察，四月服務業PMI從前一個月的四九．六升至五○．五，並且高於五○．三的初值。

綜合PMI在四月也來到五三．八，優於三月的五三．二，維持在五十以上的擴張區間。路透預期歐元區的經濟正加速擴張，第一季經濟有望成長一．五％。

美股價值型ETF(VTV.US)：美國本土新冠疫苗接種進度符合市場預期，加上拜登推出二．二五兆美元基礎建設計畫，進一步推動美國景氣復甦動能。

投資機構紛紛將美國今年GDP成長上修至七％以上，預期強勁的復甦將持續帶動景氣循環股走強。

SPDR標普金屬與礦產業ETF(XME.US)：全球景氣持續復甦，而拜登的二．二五兆美元基礎建設計畫，更進一步推升原物料需求。

觀察CRB指數，不難發現該原物料指數在三月底的短暫整理後，指數又進一步向上攀升，顯示原物料需求相當強勁，預期將帶動金屬礦業的營收增長。

群益深証中小(00643)：中國未來十年的新經濟發展重點，將放在科技自主、新基建以及消費應用的升級。

由於中國在這一輪的經濟復甦動能領先全球，加上Ａ股的基期仍相對偏低，機構法人看好Ａ股的長線表現。綜觀Ａ股各指數受惠新經濟的產業占比，以中小板的七一％最高。

ETF資產增長術-SPDR標普金屬與礦產業ETF(XME.US)。(圖/理財周刊提供)

本文作者:謝晨彥

(本文摘自《理財周刊1081期》)

《理財周刊1081期》

(中時新聞網)