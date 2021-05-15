發燒時不能吃芥菜、青蒜和洋蔥頭，這是真的嗎？現在疫情吃緊，網路流傳，在發燒時，如吃芥菜、青蒜和洋蔥頭，可能對身體造成危害，對此，食藥署表示，這是無稽之談，有發燒症狀，應立即就醫治療。

食藥署表示，發燒是一種症狀，並非病因，應該找出了解導致發燒的原因，再者，食品並沒有治療疾病的功能，更不可能在發燒時，吃了哪些食物，就會讓病情惡化。如果發燒39.5℃以上、持續發燒超過24小時、年齡3個月以下的幼兒或兒童發燒伴有抽搐、活動力不佳、持續性劇烈嘔吐或異常哭鬧等，務必緊急就醫。

台安醫院營養師劉怡里表示，均衡攝取6大類飲食，維持作息正常，就能提升免疫力。從營養學角度來看，在6大類食物中，如能補充足夠蛋白質，就能有效提升體力及免疫力。

劉怡里說，蛋白質可分為植物性、動物性，建議多多攝取豆腐、豆乾、豆漿等豆製品，以及於魚肉，只要攝取足夠蛋白質，有助於修復細胞組織。

另外，建議多吃，燕麥、紅豆、綠豆等全穀類雜糧，代替米飯等主時，劉怡里表示，雜糧含有豐富的B群，而其中的B6與蛋白質製造有關，可以修復免疫細胞。

此外，顏色鮮豔的蔬果含有豐富的維生素C，以及胡蘿蔔素，劉怡里建議，多吃黃椒、南瓜、深綠色蔬菜，以及芭樂、小番茄、奇異果等水果，有助於保養肺部組織。

(中時新聞網)