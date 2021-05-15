中鋼6月內銷盤價平均漲幅8%，連續第12個月漲價，但受到大陸對高漲的原物料商品行情發出警告，拖累鐵礦砂期貨連續兩天重挫，而歐最大鐵礦石供應商也開出第一槍，指稱南美供應下半年恢復，鐵礦石價格將回跌，接二連三利空衝擊中鋼股價本周崩跌近3成，不少投資人慘被套牢，哀號鋼鐵股玩完了？法人指出，這一波鋼鐵股狂殺的兇手是籌碼凌亂，待下周斷頭賣壓殺出、短線浮額清洗後，有利於中鋼股價出現反彈。

大陸國務院總理李克強日前表示，必須對飛漲的原物料商品價格採取對策，做好市場調節，以應對大宗商品漲太快帶來的影響。唐山市府隨後祭出監管懲處，鋼鐵業者若發現操縱市場價格等違法行為，最重處罰是吊銷營業執照或停業整頓。

消息傳出後，大連商品交易所的鐵礦砂期貨價格連續兩天大跌，周五鐵礦石出現跌停，重挫7.49%、收在每噸1173元人民幣。

普氏能源資訊12日報導，世界第五大鐵礦石集團、歐洲最大的鐵礦石供應商費雷克斯伯（Ferrexpo plc）執行長Jim North直言，近期鐵礦石價格創下歷史新高是因南美產能不足造成，但下半年供應將逐漸回復，屆時鐵礦石價格將跟著下跌。

North指出，由於全球經濟更聚焦節能減碳，鋼鐵業者為符合環保需求，將更傾向於採用高品質的鐵礦石來減少碳排放量。

中鋼6月內銷盤價平均漲幅8%，不敵大陸鐵礦砂暴跌與歐洲鐵礦石供應商CEO利空發言，本周中鋼股價從高點46.75元殺至14日最低33.7元，短短四個交易日狂瀉28%，周五續跌4.78％、收在34.85元。

眼看中鋼股價跌跌不休，不少投資人認為鋼鐵股玩完了，法人指出，這一波鋼鐵族群重挫的最大兇手是籌碼凌亂，等到下周融資斷頭殺出，短線就差不多見底，有機會展開強力反彈，例如豐興融資餘額只有700張左右，籌碼相對安定，周五股價逆勢收小紅，換句話說，下周中鋼股價續跌，清洗浮額暫告一段落，是不錯的進場時機，加上外資連三天賣超後14日逆勢買超，有助於中鋼展開絕地大反攻。

※本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)