在疫情連環爆之下，人們的心情難免受到影響，容易變得不安且躁動，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，本週末月亮會回到原本守護的巨蟹座，是個適合看見自己情緒的時刻。過去幾天的工作、生活、感情上的紛擾，都可以在這個週末沉澱下來，建議可以好好感受當下心情的流動，讓生活回歸平靜。

▍白羊座

白羊座本週末需要好好放鬆一下，但放鬆身心的方式不是躺在床上睡覺，而是應該更積極去營造一個更有安全感、更舒適的環境。最近有空可以好好整理打掃居家環境，把家中不需要的東西丟掉，會發現身心壓力都得到釋放。

▍金牛座

本週末是最適合金牛座購物消費或是吃美食犒賞自己的時刻，你嚮往美好的生活方式，希望藉由自己的努力讓生活變得精緻舒服，因此可以開始溫柔的對待自己，學習跟自己的過去和解，並且努力去突破未來。

▍雙子座

雙子座在本週末會很想要一個人靜靜，無論是聽音樂、喝咖啡或看電影，你會發現學會一個人獨處，是一種幸福和奢侈的事情。建議你把最近的生活情緒用文字或影像記錄下來，就能發現最美好的年紀其實是現在。

▍巨蟹座

本週末巨蟹座適合好好沉澱內心，這是一個適合祈福，或者到寺廟走走的時刻，你渴望內心得到平靜與平衡。建議最近受到失眠困擾的巨蟹座人可以喝月老花茶，或是用天然花精皂沐浴，藉由沐浴除穢獲得嶄新的心靈能量。

▍獅子座

獅子座在本週末最適合去開拓新的朋友圈，多結交一些朋友，也有可能在最近收到老朋友的訊息，你們可以敘舊，聊聊過去和現在，意外遇見故友的感覺真的非常驚喜，彷彿時光不曾消失。

▍處女座

處女座在本週末可能會在辦公室加班，你最近非常忙，在平常上班日忙不完的事情，可能要拖延到週末才能處理完畢，或是利用周末出差洽公，最近會是一個越忙越旺的時刻，唯一要小心的是夏季來臨，飲食要注意衛生和安全。

▍天秤座

天秤座本週末很適合出差遠行或是到飯店度假，你想要藉由空間的轉變獲得一份平靜時刻，因此週末很適合閱讀看電影、喝下午茶，在輕鬆愉快的氣氛中，透過和朋友聊天釋放內心的各種牢騷情緒。

▍天蠍座

天蠍座在本週末戀愛慾望會非常強烈，你會特別想念情人，更希望有人陪，如果和異性朋友一起約會，很可能會發展出乾柴烈火的情愫，如果雙方都單身，其實是可以考慮發展成為正式的男女朋友。

▍射手座

本週末射手座的戀愛運非常值得期待！你們會對情人非常溫柔又體貼，願意花時間在對方身上，給對方更多的陪伴、關心和關注。若是想要求復合的朋友，最近的戀愛能量可以緩和彼此之間的誤會和敵意。

▍魔羯座

本週末建議魔羯座好好地照顧自己的身體，你最近壓力和火氣都比較大，如果長時間疲勞，可能會造成身體的倦怠感增加，輕則肌肉酸痛，重則傷筋動骨，建議可以嘗試讓身體舒緩的瑜珈或伸展運動。

▍水瓶座

本週末是水瓶座放鬆心情的時刻，你會很想吃甜食蛋糕，或是燒烤配啤酒，本周末會是一個好好享受美食的時刻，你想要呼朋引伴一起享受美食。如果有朋友約你一起看電影，則可以一邊吃爆米花，一邊喝奶茶，可說是人生一大享受。

▍雙魚座

雙魚座本週末非常適合跟家人團聚，跟全家人一起享受家庭日是非常珍貴難得的，在輕鬆愜意的日子中，建議可以安排烤肉活動，你最喜歡這種歡樂團聚又沒有壓力的生活時光。

(中時新聞網)