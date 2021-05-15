旺旺集團各關企 共同響應守護台灣 12:002021/05/15 中時新聞網 本報訊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旺旺集團各關係企業提供免費水神抗菌液。圖為水神忠孝門市。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水神忠孝門市，民眾領取水神抗菌液。(中時資料照) 疫情升溫，旺旺集團各關係企業免費提供水神抗菌液。(中時資料照) 近期疫情持續升溫，旺旺集團各關係企業率先響應加入「水神抗菌液-公益加水站」活動。旺旺友聯產物保險、中天電視台、中國電視公司、宜蘭食品等，自5月17日(一)起，免費提供水神抗菌液(微酸性電解次氯酸水)。1cc水神抗菌液消毒效果等於1cc不刺激皮膚的酒精，防疫滴水不漏，旺旺集團與您一起攜手防疫大作戰。 水神抗菌液-公益加水站 旺旺友聯產物保險 「水神抗菌液-公益加水站」 各區明細表 中天、中視、宜蘭食品 「水神抗菌液-公益加水站」 各區明細表 旺旺集團各關企 共同響應守護台灣 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 中市淨土不保 化學兵深夜出動消毒網民憂 (中時新聞網) #旺旺集團 #水神抗菌液 #新冠肺炎 #消毒 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東誤認確診廣發訊息 小黃司機送辦 04:102021/05/15 地方新聞 社區感染 小鎮醫師嘆政府毫無作為 04:102021/05/15 焦點要聞 板橋1國中生確診 38同學得隔離 04:102021/05/15 焦點要聞 國中會考首日加強防疫 黃偉哲籲請家長、考生體諒 09:322021/05/15 生活 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 單日驚爆29例本土 和平夢魘再現 三總松山分院爆危機 疑與南部進香團有關 04:102021/05/15 焦點要聞 共享運具加強消毒 不配合就關閉 04:102021/05/15 地方新聞 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 04:102021/05/15 財經要聞 本土確診爆增29例 歐陽靖舉日本現狀曝「台灣防疫有成」 10:302021/05/15 娛樂 新北某專科學校傳確診 全校緊急停課兩周 09:342021/05/15 生活 新北某專科學校傳學生確診 網PO公告怒「為何不全校停課」 09:372021/05/15 生活 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 【三級警戒】雙北7百萬人受衝擊 一圖看懂9大防疫指引 - 生活 疫情蔓延！台中市宣布11大行業、全市夜市即日起停業 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 「獅子王」誠實公布足跡 醫讚：希望太太原諒他 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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