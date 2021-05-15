水神忠孝門市，民眾領取水神抗菌液。(中時資料照)

疫情升溫，旺旺集團各關係企業免費提供水神抗菌液。(中時資料照)

近期疫情持續升溫，旺旺集團各關係企業率先響應加入「水神抗菌液-公益加水站」活動。旺旺友聯產物保險、中天電視台、中國電視公司、宜蘭食品等，自5月17日(一)起，免費提供水神抗菌液(微酸性電解次氯酸水)。1cc水神抗菌液消毒效果等於1cc不刺激皮膚的酒精，防疫滴水不漏，旺旺集團與您一起攜手防疫大作戰。

水神抗菌液-公益加水站

旺旺友聯產物保險 「水神抗菌液-公益加水站」 各區明細表

中天、中視、宜蘭食品 「水神抗菌液-公益加水站」 各區明細表

旺旺集團各關企 共同響應守護台灣

(中時新聞網)