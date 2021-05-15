28歲香港美女陳可欣（Sabrina Chan）不僅出身富貴，還擁有英國劍橋大學的高學歷，是香港社交界赫赫有名的人物。然而去年才嫁給高富帥老公的她，近日卻被流出多張與一位眼鏡男在私人雪茄吧的激吻照，引發社交界一陣譁然。

陳可欣是香港的白富美代表，從學歷、家庭背景、樣貌到身材無不完美，就連老公Damon也是人中龍鳳，是畢業自哈佛大學的鋼琴神童兼高富帥。然而陳可欣近日就深陷不倫緋聞，網路瘋傳疑似她與眼鏡男多張激情照。

陳可欣疑與眼鏡男衣衫不整激吻照流出。(取自香港連登論壇)

照片中只見陳可欣充滿愛意地與眼鏡男四目相接，接著更不顧雪茄吧還有旁人，直接上演激情喇舌，最令人害羞的是，眼鏡男衣衫不整，白襯衫扣子完全解開，陳可欣小手更直接放在眼鏡男私密部位，舉止十分大膽。

陳可欣與高富帥老公是香港社交界的金童玉女。(取自豆瓣)

不過對於網上瘋傳的激情照，陳可欣則一律不予回應，但也沒否認是照片中的女主角。據《東網》報導，陳可欣只稱一切交由律師處理，強調她並非公眾人物，是普通人。據悉，陳可欣私下向友人表示，照片是她結婚前拍攝，自己沒有背叛老公。

(中時新聞網)