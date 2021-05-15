萬華疫情擴散，14日新增29例本土新冠肺炎確定病例，其中16例與北市萬華區茶藝館及周邊有關。前民進黨立委沈富雄則透露，他當年去拜票時，來到一間屋子，猛然抬頭，看到一些姑娘化著濃妝，覺得奇怪，後來才發現，原來就是「那個」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，他第一次參與選舉的時候，人家帶他去拜票，他就一路頭低低的一直拜票，因為太忙了，要趕時間。當他拜票來到一間屋子，他覺得奇怪，怎麼顏色有綠的、有紅的，然後他抬頭一看，這些姑娘都化濃妝，而且姑娘們對他非常好，因為他的禮貌很周到。拜票結束以後，他一走出來，才發現不太對勁，原來就是「那個」。

沈富雄認為，在萬華從事茶館的那麼多家、生意又那麼好，其實凸顯一個問題，就是到底要表面化、還是合法化，或者讓它潛入地下。他認為，172家茶館，其實是社會安定的力量。

前立委林郁方則表示，他在萬華選舉選了幾次。萬華有一個特色，它所謂的茶館、酒店，還有大大小小的廟，大概是全台北市最多的。萬華的生活，就是人與人之間的互動很緊密；而萬華那些茶館、酒店，有些性質很單純，就是大家喝喝茶，但有些或許會比較熱鬧一點、比較浪漫一點啦。

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(中時新聞網)