為杜絕防疫破口，配合桃園市政府執行相關防疫措施，楊梅分局分局長黃富村率同行政組長、楊梅、草湳所正、副所長穿戴防疫裝備並攜帶市府公告及勸導通知書，先行告知15日18時起必須暫停營業，違反者將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰。

而楊梅分局轄內2家休閒資訊業(網咖)在警方轉知市府暫停特種行業營業規定及違反規定之相關罰則，均表示願意配合相關措施。

(中時 )