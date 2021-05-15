杜絕防疫破口 楊梅警方協助八大場所停業宣導 06:592021/05/15 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊梅分局向轄內八大場所宣導停業事宜。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為杜絕防疫破口，配合桃園市政府執行相關防疫措施，楊梅分局分局長黃富村率同行政組長、楊梅、草湳所正、副所長穿戴防疫裝備並攜帶市府公告及勸導通知書，先行告知15日18時起必須暫停營業，違反者將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰。 而楊梅分局轄內2家休閒資訊業(網咖)在警方轉知市府暫停特種行業營業規定及違反規定之相關罰則，均表示願意配合相關措施。 桃園八大停業 平鎮警方宣導業者自律 疫情持續擴大 台北市立動物園也封園 (中時 ) #相關 #楊梅分局 #市府 #配合 #楊梅警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警方疫調比照偵辦重大刑案 警政署長慰勞新北警 13:092021/05/14 社會 公車司機癲癇發作 警消即刻救援 17:492021/05/14 社會 桃園15日18時起八大暫停營業 警出籠勸導 22:272021/05/14 社會 玉井警防疫堵破口 查出3家電子遊戲場未落實實聯制 13:482021/05/14 社會 新北警破獲天道盟太陽會員山分會 怒嗆：來一個抓一個 09:432021/05/14 社會 廣告車長期霸占停車位 金門警方出手開罰了 10:392021/05/14 社會 南投縣暫不關閉夜市 持續加強防疫宣導 19:162021/05/14 生活 國一南下楊梅段西瓜貨車遭追撞 肇事駕駛棄車逃逸 11:422021/05/14 社會 八大行業僅能營業到15日8時 大安警加強臨檢宣導 23:472021/05/14 社會 響應政府防疫政策 平鎮警勸導轄內特定行業停止營業 22:432021/05/14 生活 配合新北市府堅壁清野 永和警稽查八大營業場所嚴防疫情破口 00:162021/05/15 社會 社會熱門新聞 快篩後確診 萬華1女子突失聯 警方深夜於三水街尋獲 - 社會 樹林交通分隊長心肌梗塞不幸辭世 署長陳家欽靈堂致意 - 社會 網瘋傳「獅子哥熱吻茶室闆娘照」 男苦主也赴警局提告了 - 社會 網傳印度新冠變種病毒「滿地鳥屍」 真相曝光驚覺比疫情更嚴重 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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