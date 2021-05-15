士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

國內本土疫情爆發，引起各界高度恐慌。北市士林夜市擁有30年歷史的人氣排骨湯，業者（14）日無預警貼出頂讓公告，在地人紛紛哀號，老闆接受《中時新聞網》訪問證實了，無奈透露「疫情再爆發，我們沒有希望了」。

排骨湯業者14日晚間po文頂讓公告。（照片/游定剛 拍攝）

北市最大規模的士林夜市，自去年疫情衝擊，外國旅客銳減、商圈生意慘淡，一級戰區接連爆出骨牌式倒店潮。一名黃先生14日晚間在《我是士林人&我是北投人》社團po文表示「順來十全排骨湯要頂讓了，倒數三天，謝謝大家支持！」文末特別寫下，如果想要頂讓的話只要40萬，含裡面全部設備。網友紛紛表示「不是剛重新裝潢」、「趕緊來去吃個回憶」、「哇塞…開這麼久要頂讓了」、「太扯了，您不做，其他家也大概撐不下去了」、「士林夜市感覺真的不行了，連這家都倒 還有什麼值得吃」。

國內本土疫情爆發，士林夜市14日晚間逛街人潮冷清。（照片/游定剛 拍攝）

位在士林基河路上，這家老字號順來排骨湯，全盛時期桌椅擺到店外，用餐時間總大排長龍，成了在地人美食指標性店家。黃老闆受訪無奈表示，自去年疫情爆發初期就想歇業了，後疫情趨緩又苦撐，而近日疫情又再次爆發，未來可能會被封城，我們覺得沒希望，已經撐不下去了。黃無奈透露，每月10.5萬高房租，房東又不願降價，加上水電、人事成本等完全吃不消，租月也到期，剛好要繳房租了，若這三天沒人要頂讓，就會將店全打掉，目前有不少頂讓意者來詢問，但聽到房租都暫怯步了。

本土疫情捲土重來，士林夜市14日晚間逛街人潮不到一成。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)