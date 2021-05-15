俄羅斯指定美國和捷克為不友善國家 03:222021/05/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯指定美國和捷克為不友善國家。（圖為俄羅斯地標，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯與西方國家緊張延續下，今天正式指定美國和捷克共和國為「不友善國家」。 法新社報導，俄羅斯政府公布「不友善國家」清單，現在列入美國和捷克。 莫斯科表示，捷克大使館將只准僱用不超過19名俄國國民，美國大使館則不准僱用。（譯者：徐睿承）1100515 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 飲酒多傷身？ 哈佛最新研究揭意外發現 - 國際 美軍撤離阿富汗 北京一則以喜一則以懼 - 國際 梅根婚禮她最美 哈利超正表妹暴紅曝心聲 - 國際 美國硬挺以色列 內部裂痕漸浮現 - 國際大事 - 中國時報 無畏經濟數據欠佳 美股勁彈 道瓊上漲360點 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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