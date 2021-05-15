在俄羅斯與西方國家緊張延續下，今天正式指定美國和捷克共和國為「不友善國家」。

法新社報導，俄羅斯政府公布「不友善國家」清單，現在列入美國和捷克。

莫斯科表示，捷克大使館將只准僱用不超過19名俄國國民，美國大使館則不准僱用。（譯者：徐睿承）1100515

(中央社)