近日台灣出現新冠病毒社區感染疫情，讓許多參與疫苗接種意願不高的民眾突然變得非常積極，這種現象與世界各國有許多相似之處。從各國的調查數據顯示，疫情出現時接種意願較高，反之則較低，但是總有一部份民眾比較堅定地拒絕接種，平均比例約在3成左右。有些調查還顯示，使用社群媒體愈頻繁的人，拒絕接種的比例愈高，看來如果各國希望擴大接種比率，得在社群媒體多下點功夫。

根據英國牛津大學所做的全球疫苗接種統計數據，目前全接種比率最高的是以色列的62.7%與排第2名英國的52.9%，這2國也是僅有接種疫苗比率過半數的國家。其後接近5成接種的則有巴林、智利、匈牙利與美國，再來則是烏拉圭、德國、塞爾維亞與法國，台灣最新的數據是4月16日的0.14%，處於極低值，大約與格陵蘭差不多。

目前全接種比率最高的是以色列與英國，這2國也是僅有接種疫苗比率過50%的國家。其後接近5成接種的則有巴林、智利、匈牙利與美國，再來則是烏拉圭、德國、塞爾維亞與法國。台灣最新的數據是4月16日的0.14%，與格陵蘭差不多。（圖／Our World in Data)

民眾接種疫苗意願不高是許多政府所擔憂的問題，因為這涉及未來開放國門以及疫後經濟復蘇，當然也擔心病毒在人的身上愈久，變異就會更多，未來可能會出現更難纏的變異病毒。因此，各國政府都大力鼓吹民眾依規定主動接種疫苗，只是民眾接種的踴躍程度出乎所有人意料，尤其是疫情受控國家，接種情況最為冷清。但總體而言，3月起獲得疫苗的國家與數量陸續增加，印度也出現傳播力極強的變異種，民眾接種的速度加快。

不過多次的民調顯示，美國大約有3成的人不願意接種，歐洲各國拒絕接種的平均數據也接近3成，中國大陸稍高些，約34%，其他亞洲國家略低些，在20%至25%之間。至於台灣，幾次民調顯示願意主動接種者都不到3成，至於拒絕接種的比例，則未有較具意義的調查數據出現。

全球疫苗接種已逐步開展，接種比率最高的是阿根廷與英國，都已超過50%，台灣接種比例還不到1%，處於極低值。圖為泰國民眾接種疫苗。（圖／美聯社）

專家們從調查數據中分析民眾不願接種的因素，原因雖多，但根本上離不開缺乏對疫苗的信心。以美國為例，美媒《紐約時報》指出，對政治的不信任與猜疑阻撓了疫苗接種的進展，《大西洋》月刊進行的調查中，不願接種民眾最常見的反應包括：現在又沒面臨什麼危險、可能已感染過病毒、就算感染了也不會那麼嚴重、沒必要冒險接種實驗性的疫苗等等，這些反應顯示了個人與群體的疏離現象，他們不認為接種疫苗是一種公民的責任。

歐盟的提升生活與工作基金會(Eurofound)所進行一項近5萬人的調查顯示，平均有27%的成人不願接種疫苗，男性(29%)比女性(25%)略高。調查發現，對接種疫苗猶豫不決或有排斥心理者，與年齡、使用媒體的行為有重要關聯。大量使用社交媒體的民眾，拒絕接種的比例會上升到40%，而使用傳統媒體的民眾則只有18%會懷疑疫苗的作用，這可能是因為社交媒體較傳統媒體有更多疫苗缺失風險的網路流言與虛假消息所致。

此外，在年齡層上，35歲以下青年及50歲以上老年人接種意願較高，反而是居其中的壯年人士接種意願偏低；學生、在職與退休者接種意願高於失業者與有長期疾病的人。歐洲的調查還顯示，除法國與奧地利之外，民主體制歷史較久的歐洲國家接種意願普遍較高，例如愛爾蘭、丹麥、西班牙、義大利都高於80%，冷戰後才實施民主體制的東歐國家普遍較低，如羅馬尼亞（59%）和保加利亞（33%），可能與人民對政府尚未建立足夠的信任度有關。

中國由於曾出現數次疫苗的大規模嚴重疏失，民眾信心比較不足。在疫苗開始接種後所做較具規模的調查顯示，有66%民眾願意接種疫苗，比較特別的是其醫護人員接種的意願反而偏低。此一現象也引起相當多的議論，很多分析認為是因為醫護人員與高學歷者對疫苗有效性與副作用顧慮較一般民眾多。

中國由於曾出現數次疫苗的大規模嚴重疏失，民眾信心比較不足，經過大力宣傳，接種率已緩慢上升。圖為安徽合肥民眾接種疫苗。（圖／新華社）

歐洲提升生活與工作基金會專家阿倫特（Daphne Ahrendt）總結說，民調的結果顯示，就疫苗的有效性和安全性向民眾進行溝通至關重要，而對疫苗的信任與對防疫當局或政府機構的信任關係密切，雖然這主要是政策制定者的問題，但整個社會也都有集體責任，在社群媒體發達的時代，每個人都有責任與能力進行正確和安全的資訊的傳達。

(中時新聞網)