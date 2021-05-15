為了解飲酒對大腦與心血管的影響，哈佛大學附屬麻州綜合醫院研究團隊，針對逾5.3萬名參與者展開研究。依據參與者的自我陳述報告，研究團隊將所有參與者分為低量飲酒、適度飲酒與過度飲酒共3組，並接受「正子斷層造影」掃描(positron emission tomography, PET)。結果發現，與完全不喝酒的人相比，理性飲酒的參與者(男性每日不超過2杯、女性每日不超過1杯)，大腦與壓力有關的信號減少傳遞，使得罹患心臟病的風險下降達20%。

該研究成果已發表於美國心臟病學會舉行的第70屆線上科學年會(舉辦日期5月15至17日)，這是首份研究適度飲酒對心臟保護力的文獻。現有文獻指出，大腦在壓力下進行的活動，往往對心臟健康產生影響。學界還發現，運動能舒緩壓力，進而改善大腦活動並降低心血管疾病的發病率。換言之，利用運動與適當的運動劑量，可減少大腦在壓力下時的活動，從而有助於心血管疾病的防治。

儘管壓力與心血管疾病之間的關係，已為醫學界所證實；但是如何減輕壓力，以保護心血管健康的研究卻呈現相對較少的結果。眾所周知，小酌有助於放鬆情緒，飲酒是否能像運動一樣，減少大腦在壓力下的活動，進而降低心血管疾病風險；如果可以，那能產生最佳效果的劑量為何？這引起研究團隊的興趣。

為評估酒精攝取對處於壓力下大腦的影響，以及前述改變對心血管疾病的作用，研究團隊透過麻州布里格姆生物銀行的健康照護調查，遴選53,064名志願者；其中約59.9%為女性，平均年齡為57.2歲。研究團隊依據自陳報告中的酒精攝取量，將所有參與者分為3組；低酒精攝取量，每週飲酒少於1杯。適量酒精攝取量，每週飲酒1至14杯。高酒精攝取量，每週飲酒大於14杯。參與者還需填寫心血管疾病史，包括心臟病、中風或因此住院治療病歷。

其中，約752名參與者接受PET掃描，以顯示大腦中哪一區域的活動增強。進一步來說，影像掃瞄可掌握與壓力相關的大腦區域活動，而研究團隊測量杏仁核(大腦中與恐懼、壓力相關的區域)的活動，再除以額葉皮層(大腦中與執行功能相關的區域)的活動，以了解壓力下大腦活動。

結果發現，所有參與者約7,905人(約15%)罹患心血管疾病；其中，低酒精攝取量組約17%的參與者罹患心血管疾病，適量酒精攝取量組約13%。經調整分析後，相較於低酒精攝取量組，適量飲酒組罹患心血管疾病的風險比小了約20%，與壓力有關的大腦區域活動量也較低。至於高酒精攝取量組，則是壓力下大腦活動最明顯的一組。

研究團隊解釋，這項實驗證實杏仁核的活動增強會增加心血管疾病的機率，如中風、心肌梗塞；適度飲酒讓杏仁核活躍程度降低，心血管疾病風險也下降。不過，研究團隊強調這並非鼓勵飲酒，而是為了尋找另一種心血管疾病防治方法。畢竟，適量飲酒雖然降低大腦在壓力下活動，從而減輕心血管疾病；但酒精有許多副作用，包括癌症機率增加、肝臟受損與酒精成癮。不能單為了心血管疾病，而導致其他疾病纏身。

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(中時新聞網)