儘管美國公布經濟數據欠佳，包括令人失望的零售銷售數據，美股今天勁彈，收復本週重挫部分失土。

道瓊工業指數終場上漲360.68點，或1.06%，收在34382.13點；標準普爾500指數上漲61.35點，或1.49%，收在4173.85點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲304.99點，或2.32%，收在13429.98點。（譯者：徐睿承）1100515

(中央社)