郭昱晴當媽媽前，救援過至少40隻流浪狗，除了懷孕期間，照料毛小孩從未間斷，兒子「Lingo」1歲3個月大時，領養了狗狗「林默默」，9年來，Lingo與默默一起長大，是她覺得最美好的事。去年領養了流浪貓「圓仔花」後，她笑說家裡變成了「可愛動物區」，「小貓、小狗和小孩都很乖，養到兩隻善良的貓狗，我很幸運。」

收編「林默默」之前，郭昱晴已養了兩隻在街頭救援回來的大型犬，「我從收容所救援出好多狗狗，送養到好人家，但太大隻的送不出去，我就自己留著。」後來這兩隻狗自然地老化、善終，郭昱晴也因為懷孕，暫停收養毛小孩一段時間。

圓仔花跟林默默相處融洽，總是玩在一起。（圖／郭昱晴提供）

婚前郭昱晴就積極為流浪動物發聲，也教育兒子Lingo要友善對待動物。（圖／郭昱晴提供）

愛子欽點 新玩伴

直到兒子Lingo一歲多，郭昱晴覺得有心思可以照顧狗狗，便帶著兒子拜訪救援浪浪的志工，讓Lingo自己尋找合拍的狗狗，「默默跟著我兒子一直跑，Lingo喝水時，也餵了默默喝一口。」原本郭昱晴想養體型較小的馬爾濟斯，但得知默默的遭遇後，實在不忍牠無家可歸，「默默要被收容所安樂死當天，愛媽緊急帶牠出來，因為牠是長尾巴的雪納瑞，賣相沒那麼好，在愛媽那裡待很久都沒有人要，但我覺得牠滿可愛的，當下決定就是牠了。」

Lingo帶林默默回家後，和牠幾乎形影不離，郭昱晴說：「默默只大Lingo兩個月，是Lingo的第一個朋友，一起玩耍、搗蛋和長大，默默連Lingo上廁所都要跟著。」乖巧的默默從不咬人或亂咬東西，教過兩次就懂得定點上廁所，「兒子的同學來我家玩，默默都表現得很友善。」她特別鼓勵大家領養成犬，「我養過那麼多隻，個性都很好，特別是流浪過的，懂事又惜福。」

家中的時鐘圖案，讓圓仔花充滿好奇，常把時鐘當成玩具。（圖／郭昱晴提供）

婚前郭昱晴就積極為流浪動物發聲，也教育兒子Lingo要友善對待動物。（圖／郭昱晴提供）

最怕面對 棄養潮

虎斑貓「圓仔花」則是去年春天，郭昱晴一家人逛到花市的流浪動物攤位時，先生與兒子臨時起意領養的，「圓仔花那時才四個月大，是裡面最親人的一隻，我沒有接觸過貓但不會害怕，只是擔心貓狗會處不來。」沒想到默默和圓仔花相處非常融洽，姐妹倆常在家一起奔跑，「圓仔花來了之後，默默變更有活力。」個性親人的圓仔花，還會坐在餐桌上陪客人，讓郭昱晴笑說：「以前回家來迎接我的是狗，現在都是貓，感覺好像養了兩隻狗。」

貫徹「以領養代替購買」的郭昱晴呼籲「千萬不要買狗」，因為即便現在社會對動物平權的有一定的認同，惡意棄養的事件仍不斷地發生，「最怕是有人看了影視作品中可愛的品種狗，會一窩蜂地養，接著就會有一波波的棄養潮。」她也特別宣導「領養不棄養」的觀念，領養前一定要做好完善的評估，當個負責任的飼主。

（圖／郭昱晴提供）

（圖／郭昱晴提供）

林默默

年紀：9歲

性別：母

個性：溫柔友善

品種：雪納瑞

圓仔花

年紀：1歲

性別：母

個性：親人也親狗

品種：虎斑貓

(中時新聞網)