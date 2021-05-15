國內疫情警報不斷，中央流行疫情指揮中心14日公布29例本土個案，但不僅止於此，彰化縣稍早傳出2名病例、台北市三軍總醫院松山分院1門診醫護確診等消息均經官方證實，目前正啟動疫調。換句話說，國內已知的新增本土感染者至少32人，更令人擔憂的是，其中7例感染源尚待釐清。眼下政府採取的病毒圍堵力道，是否足夠？

「有幾把火燒得非常旺，」陳時中表示，雖然快篩檢測可能會出現「偽陽性」的結果，但若能搶時間排除一些人、及早發現感染者，就能愈早將社區內的傳播鏈斬斷。他強調，若有身分不明的民眾想要篩檢，官方不會利用這個機會抓人。

考量有些不便就醫的人可能會選擇到藥局購買成藥，陳時中呼籲藥師留心、協助勸導就醫檢驗；如果勸檢驗出陽性，官方將依規定頒發醫事人員獎金。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前政府規劃這4個篩檢站每天每站提供200件採檢額度；如果民眾踴躍，將再請台北市政府增加快篩量，中央政府也會給予支援。

●醫界倡議「選擇性普篩」，官方還需召集專家討論

本土病例持續增加，但台灣目前還等不到足夠的新冠疫苗，從國際供應鏈到國產疫苗都尚未準備好。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬、前疾管局長蘇益仁都認為，應在精準疫調後進行區域性、小規模的普篩，揪出社區內的隱形傳染鏈，為台灣搶下等待疫苗的時間。

快篩試劑示意圖。(圖/Shutterstock）

但官方礙於快篩試劑的敏感性及特異性不足，直至今日才在萬華區小規模採用。指揮中心發言人莊人祥今談及官方對於快篩試劑的態度，他表示，快篩試劑用於發病5日內的個案是有意義的，但如果廣泛針對無症狀者快篩，就容易出現「偽陽性」。但他也提到，「目前也許可以用在流行地區，沒有疫情流行地區比較容易都是偽陽性」。陳時中當場責成專家諮詢小組召集人張上淳，召集專家針對快篩議題進行討論。

●社區疫情嚴峻 旅館檢疫者將分流「往南部放」

近來的社區疫情來得快，雖然確診者的病毒基因定序尚未全部出爐，但張上淳推測，這波疫情可能與英國變異株有關，因為英國變異株在人體內更易繁殖複製，感染者體內的病毒量可能較高，而近日個案確實發病日接近、Ct值亦低。

持續有境外返國者或確診者的接觸者需要至防疫旅館檢疫或隔離，但全台1萬7,600多間檢疫房間中，高達6,400多間在台北市，不僅使得北部一帶的社區感染風險較高，陳時中提到，多數旅館也不太願意接隔離病人。為將風險分流，他表示日後會「盡量往南部放」。

●台灣社交距離App，記錄是否曾與確診者有接觸

為發掘可能風險個案、優化疫情調查效率，衛福部疾管署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室合作開發「台灣社交距離App」，利用手持裝置的藍牙訊號強度，偵測使用者間接觸的距離與時間，以科技輔助記錄其過去14天內的接觸史；無須註冊，也不會上傳任何個人資料，以保障個人隱私。

(圖/康健雜誌提供）

當使用者接獲通知為確診者時，衛生單位徵得同意後可上傳資料，App將主動通知過去14天這名個案曾接觸過的對象（例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者）並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。

為鼓勵全民下載使用，衛福部疾管署官方臉書專頁「疾病管制署─1922防疫達人」將辦理抽獎活動。另外，使用者若為確診病例且願意上傳去識別化接觸資料，將給予協助疫調獎勵金5,000元。

(中時新聞網)