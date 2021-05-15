肺炎傳染來襲，身體「衰弱」的族群面臨更高風險。隨著年紀增長，身體生理儲備量下降，在面臨外界壓力時無法維持身體恆定，甚至身體平衡被打亂後恢復變慢或不完全就是「衰弱」。根據統計，衰弱的老年人死亡率更高，比起身體狀況強健的老人，死亡率高出3-5倍。

哈佛大學附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）胸腔重症監護主任Richard Schwartzstein提醒，肺部擁有足夠生理儲備量，才能幫助抵抗感染與慢性疾病，而生理儲備量隨著年齡會逐年減少，尤其吸菸、慢性支氣管炎、肺氣腫、氣喘等族群下降速度更快，會使感染病菌或肺部疾病機率上升。平日可透過6種方式維持肺部生理儲備量，有助於改善肺部健康。

●中等強度運動 助清除黏液分泌物

Schwartzstein指出，中等強度運動如快步走路，是鍛鍊心臟與肺部機能的良好方式，並且能增加深呼吸時的深度、幫助打開肺部，有助清除肺部內累積的黏液分泌物。肺部中黏液分泌物聚集的部位，是吸入性病毒或細菌沉降、繁殖的良好環境，能清除愈多黏液分泌物，愈能幫助肺部維持健康。

●減少吸入煙塵毒素 平日應戴口罩

當吸入愈多外在環境中的毒素，例如粉塵、二手菸、空氣污染，肺部會分泌黏液分泌物包覆這些有害毒素，一旦吸入愈多有害物質，可能導致黏液分泌物過多、呼吸困難。Schwartzstein建議平日戴上口罩，尤其是有氣喘或過敏的族群，在氣溫變化時更容易發生支氣管痙攣等問題。

●吸菸無「安全值」 少量也會破壞肺部

吸菸沒有所謂的「安全值」，只要接觸到尼古丁等有毒物質，就會增加感染機會與肺癌風險。Schwartzstein博士指出，即便是少量吸菸，菸中的物質也會以各種方式破壞肺部，引起肺部刺激發炎並增加黏液分泌物。

中等強度運動能幫助強化肺功能，清除黏液分泌物。(圖/今健康提供)

●每天30分鐘深呼吸 幫助肺部舒張

深呼吸是最好的肺部伸展運動之一，能幫助肺部舒張並清除分泌物，同時也能降低血壓和調節心率。Schwartzstein建議每天練習約30分鐘深呼吸，深呼吸運動建議方式：在舒適環境中坐下或躺下，緩慢並深深呼吸，維持肩膀姿勢，腹部向外鼓張，然後呼氣放鬆腹部，動作重複5分鐘。

●每小時改變姿勢 增加肺部氣體循環

久坐不動對健康不利，Schwartzstein醫師建議每小時至少改變一次姿勢或起身運動，可以練習簡單的深蹲或彎腰伸展，有助於肺部的氣體循環，也可促進清除黏液分泌物。

每天30分鐘深呼吸能幫助肺部舒張。(圖/今健康提供)

●過重影響橫膈膜 減肥能減少肺部負擔

體重過重會造成各種健康問題，也會增加肺部肌肉的壓力，尤其是橫膈膜向下運動會因為身體肥胖受到阻礙，使肺部體積無法伸展舒張，Schwartzstein 提醒，適當體重控制能減少呼吸時的肺部負擔。正常成人應盡量維持正常BMI值，成人BMI建議在18.5（kg/m2）及24（kg/m2）之間。

(中時新聞網)