昨天確診的高雄女子（案1289）為獅子會已確診成員的女兒，因父親做疫調時謊稱她在國外，因此個案並沒有被匡列為接觸者，此事在網上引起討論、撻伐，對此，急診醫師白永嘉讚賞個案自費檢驗驗出病毒，雖沒通知1922的確做得不對，但也因為個案主動的態度，降低病毒對高雄可能造成的傷害。不少網友看了戰翻，有人認為個案感覺是心虛了才去採檢；但也有網友覺得不應該謾罵、檢討個案，願意說實話、出來篩檢就是對防疫最大的貢獻。

急診科醫師白永嘉昨在臉書發文表示，成14日公布的確診名單中，唯一在高雄的個案，本身沒有症狀，因為父親確診後，謊報女兒在國外，個案昨天自費檢驗才驗出病毒，「謝謝這位高雄的女孩，她主動、積極的態度，把對高雄可能造成的危害，降到最低。」

不少網友見狀卻不買單，「其實她應該更誠實跟採檢醫師說明她的父親不是匡列者，而是確診者，也應該先打1922才行動」、「會走自費篩檢就是她自知有接觸史心虛吧？在有驗到算好運，驗出陰性就不用自主管理囉，其實不用幫這種人洗白啦！君不見她耗費多少醫療成本，害一堆急診醫護被匡列隔離」。

對此，白永嘉留言表示，他就是看到很多人在指責她才po此文！「別再罵她了，也許有人不認同沒關係，她沒有叫1922不應該，希望她口罩戴好戴滿；她沒有症狀，如果存有一絲僥倖心態，繼續上班、繼續活動，相信高雄一定淪陷」。

另也有許多網友替其緩頰，當下知道消息肯定是會驚慌失措的，加上台灣過去疫情守得很好，因此很多人突然知道自己可能確診，肯定是覺得緊張又害怕。「願意説實話的、出來篩檢的大家都應該謝謝他們，不隱匿就是對防疫最大的貢獻！」

白永嘉最後也補充說，對自己的接觸史有疑慮的人，建議還是撥打「1922專線」，請勿自行搭乘大眾運輸工具就醫。

(中時新聞網)