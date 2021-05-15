皇家與白襪15日對戰發生嚴重相撞意外，皇家三壘手多希爾(Hunter Dozier)第2局打出一支捕手前方的小飛球，沒想到白襪一壘手阿布瑞尤(José Abreu)也跑過來接球，與多希爾撞個正著，兩人當場倒地不起，被防護員攙扶下場。撞擊相當猛烈，多希爾的頭盔都被撞飛了。終場皇家6-2獲勝(雙重賽只打7局)，中止了可悲的11連敗。

Scary moment in Chicago as Jose Abreu and Hunter Dozier collided pic.twitter.com/50CwQSL1H5 — Nick Pollack (@PitcherList) May 14, 2021

堪薩斯皇家進入5月以來，只在第一場打敗雙城，接著被印地安人、白襪、老虎連續3個系列賽橫掃。原本是美聯中區龍頭，這一波連敗讓他們掉到第3名，勝率也跌破5成。直到5月中，第2場勝利才終於到手。

倒楣的芝加哥白襪不僅輸球，他們的現任美聯MVP阿布瑞尤還受傷，進入逐日觀察名單。總教練拉魯沙(Tony La Russa)說：「阿布瑞尤還在痛，他不會打第2戰(雙重賽)，再來要看他明天感覺如何。」

皇家總教練麥西尼(Mike Matheny)說：「 多希爾膝蓋受傷，他們應該是撞到膝蓋，而且有撞到頭，這是一定要特別注意的情況。那個畫面很嚇人，看來是多希爾繞開捕手之後沒有看清迎面而來的阿布瑞尤。」

擊出小飛球之後，多希爾是右打者且沒有立刻起跑，被捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)搶在前面接球，多希爾只好繞開他再跑。這球很高但位於捕手防區之內，阿布瑞尤可能誤判而大老遠跑過來接，還是沿著跑壘線衝過來的，看起來是多希爾比較倒楣。最後葛蘭鐸接殺了這一球。

(中時新聞網)