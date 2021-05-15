女星章家瑄８日帶女兒去國父紀念館看巧虎音樂會，沒想到當天有確診者也前去觀賞，但工作人員中間沒有消毒，直到表演結束才消毒，加上打1922防疫專線詢問狀況，對方回應「必須保護個資，無法提供案例的座位」，讓她怒斥政府：「這樣處理態度對嗎？」沒想到引發網友撻伐，因此緊急刪文道歉滅火。

章家瑄表示發文用了情緒性字眼，因此被媒體以「飆罵政府」報導，她澄清是一種情緒性的表達，並非真的要罵誰，當時基於想保護上千人安全，才會致電了解確診者座位資訊，沒想到卻引發外界不滿，讓她緊急刪文道歉：「沒有考慮清楚，就帶著孩子去人多的場所，沒保護好自己的孩子是我不對，真的很對不起，原文刪除了，是因為影響了我的家人跟朋友，造成了大家負擔跟麻煩，真的很抱歉。」

此外，章家瑄強調當天觀看演出時，全程都戴著口罩，也有噴酒精量體溫才入場，目前母女已經在家自主管理，自己也取消所有工作行程，對於沒有想太多，造成各位困擾是自己不對，強調謝謝各位指教，所有人的話全都牢記在心。

章家瑄老公發文為愛妻緩頰。（圖／章家瑄 Rachel Chang臉書）

對此，章家瑄的老公也跳出來為愛妻緩頰，他表示謝謝大家的批評指教，夫妻倆會檢討改進，但請有心人別刻意誤導及亂帶風向製造對立，如仍繼續人身攻擊或網路霸凌方式發言，不排除會提告。

(中時新聞網)