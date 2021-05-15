行政院長蘇貞昌14日至桃園某防疫旅館視察。（資料照/姜霏攝）

台電13日因台電又無預警大停電，造成民怨，而當天指揮中心也公布新增13例本土確診案例，其中9例與獅子會群聚相關、4例為萬華茶藝館群聚案，國內疫情不斷延燒。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇昨(14日)在臉書直指，「誰也沒有想到，缺電、疫情爆發都發生在同一天，但當我們追究政府誰要負責。有一個人很安靜，他叫蘇貞昌。」

王鴻薇14日在臉書說，「當太魯閣號意外，台灣近半世紀最大鐵路意外，他(蘇貞昌)躲在林佳龍後面、當疫情嚴峻爆發，本土確診數上升，全部人都焦頭爛額，他沉默、當全台大停電，興達電廠起因電網事故，他躲在經濟部長王美花後面」。

王鴻薇提到，太魯閣號事故、疫情爆發、停電的這些問題都是人禍，但其實這些負責單位都有一個主管單位，叫做行政院，而行政院有一位院長叫蘇貞昌。因此她說，「蘇貞昌，你躲過太魯閣號，居然還想躲過大停電跟疫情大爆發嗎？蘇貞昌請你下台，這個騙神明的政客，真的到此為止了。」

對此，有網友在王鴻薇貼文底下留言表示，「有事躲起來就好，等事情過了再出來邀功」、「他是絕對不會下台的，就算公投全過也不會下台的」、「就是不下台，因為在野黨太弱了？」

而蘇貞昌在忙什麼呢？綜合媒體報導，蘇貞昌14日曾到桃園某防疫旅館視察，對於近日爆發的疫情，他說，關於疫情相關的資訊，都由指揮中心整個疫調盤整後再向國人同胞宣布，而這一波疫情就是因為有人沒有做好指揮中心要求的防疫SOP，才會讓很多地方出現各種狀況，目前必須大家一起把防疫做得更好；另外，現場媒體問及是否有人會為513停電事件下台負責，蘇貞昌僅鞠躬儘速搭車離場。

(中時新聞網)