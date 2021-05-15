1名56歲湯姓男子近日發生車禍，被送往醫院治療，在胸部X光檢查時發現左側1根肋骨骨折，因此安排住院接受疼痛控制，2天後要準備出院時，卻還是覺得不太舒服，再次以X光追蹤檢查，沒想到受傷的左側瀰漫霧白，情況惡化相當嚴重，立即轉院至澄清醫院中港分院接受進一步的治療。

收治這名湯姓男子的台中澄清醫院中港分院胸腔外科主任暨外科部部長賴重佑指出，急診初步了解患者的情況時，不敢相信1根肋骨骨折會出現如此大的變化，且湯姓男子並無服用任何抗凝血藥物的病史，再回溯先前醫院準備的所有檢查影像，確定湯姓男子受傷當下的胸部X光，並無出現嚴重的肋骨和肺臟損傷，經詳細解釋後，患者的妻子願意接受這是非常罕見的併發症，而非誤診，避免可能發生的醫療糾紛。

湯姓男子被轉院後，重新接受了相關檢驗，並進一步使用顯影劑做電腦斷層掃描，檢查發現他的血小板只剩7萬，一般成人的血小板正常值應該要有15至40萬，且影像上看到多根肋骨節狀骨折的連枷胸，併發非常罕見的巨大肋膜下血腫，檢查當下還在急性出血中，因此徵求病人及家屬同意後，立即進行了緊急手術治療血胸，並以肋骨固定手術降低骨折疼痛、肺臟合併症，縮短住院時間，並挽救了湯姓男子一命，術後照護一切順利，也未發生感染問題。

賴重佑部長表示，肋骨固定術後順利 且無發生預期可能會發生的感染問題。（圖／NOW健康提供）

賴重佑部長表示，大多數的輕微肋骨骨折皆能自癒，不需開刀治療，以往即使是多處節狀肋骨骨折的「連枷胸」造成呼吸衰竭，多半仍採保守治療，用呼吸器維持患者生命，讓胸廓逐漸穩定，不過這種治療方式須長達數個月，且患者會感到疼痛難耐，加上復原時間長，感染風險也大幅提升，因此近年來，針對肋骨骨折患者，透過復位和骨內固定手術治療，能降低骨折疼痛感、肺臟併發症，降低死亡率及後續失能風險，改善了保守療法的缺失。

透過此次湯姓男子的案例可得知，胸部X光檢查其實可能隱藏著陷阱，賴重佑部長認為，保守向患者解釋，並適時追蹤是必要的，若患者在門診追蹤時，表現出不合常規的症狀，則建議安排2次檢查，若第2次檢查發生異狀，必要時再使用3D電腦斷層，確認肋骨的傷害程度及是否出現相關併發症，畢竟沒有任何醫療檢查報告能達到100%的準確率，任何影像檢查都是醫師診斷治療的輔助工具，唯有持續追蹤，因應患者病況當下需求來調整治療方式，才是病患最大的福祉。

(中時新聞網)