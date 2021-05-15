路透報導，東芝法國部門Toshiba Tec France在14日證實，其4日晚間遭網路攻擊，跟美國最大油管營運商Colonial Pipeline在7日遭勒索軟體攻擊一樣，都是由網路犯罪集團DarkSide發動。外傳Colonial支付贖金後才讓其系統恢復運作。

遭攻擊的東芝部門是向零售商出售「自行付費結帳技術」和「銷售點系統」。

東芝部門遭勒索軟體攻擊，僅「極小量」工作資訊被盜竊，迄今沒發現這些資料外洩，遭網攻後已採取保護措施，把資料放置在安全地方。

勒索軟體攻擊的目的，是對受害者勒索贖金。贖金到手後才釋放被加密的資料。目前外界不曉得東芝是否有支付贖金。

美國一位匿名官員13日向媒體爆料，Colonial已對DarkSide支付近500萬美元贖金。Colonial未評論相關報導。

Colonial在12日表示，在網攻導致其整個系統被迫關閉幾天後，已恢復公司的輸油管系統運作，並形容暫時性關閉輸油管服務是預防性措施。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）重申聯邦政府堅持不付贖金的立場，因為支付後只會鼓勵罪犯發動更多網路攻擊。

但負責網絡和新興技術的副國家安全顧問紐伯格（Anne Neuberger）對外表示，是否支付贖金通常由企業自行決定。

由於網攻迫使Colonial關閉長達5,500英里的輸油管，導致美國東岸近半燃料供應中斷，和造成東南部汽油供應短缺，因此引發外界揣測活躍於東歐與俄羅斯的DarkSide，發動攻擊的背後是否受到俄國指使，以報復美國對其制裁行動。

DarkSide透過媒體放話，他們對政治毫無興趣，發動網攻只為了錢，並無意給社會製造問題。拜登表示目前沒有情資顯示，DarkSide的網攻跟俄國有關。俄國已否認其對美國發動網攻。

(工商 )