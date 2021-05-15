萬華茶室群聚擴大，北市環保局日前在萬華區大規模清消。（中時資料照）

國內疫情升溫，五股獅子會前會長確診，網路則瘋傳一張「獅子哥熱吻茶室闆娘照」照片，但因照片中的男女均非本人，導致影中人相當困擾。14日兩名苦主前後趕赴中和警分局提告，其中被誤認成「獅子王」的林姓男子哀怨地在記者會上說，「我是去萬華另一間茶室，還沒採檢」。

被誤人為茶室老闆娘的林姓女子，14日凌晨3時許已前往中和警分局想轉傳的網友提告妨害名譽；而被誤以為是確診「獅子哥」的林姓男子，則在新北市議員張維倩的陪同下，於14日晚間現身國光派出所喊告。

林姓女子說，她當時是和男友，還有稱呼為「舅舅」的林姓男子一同前往茶室，被網友亂轉傳真的很傻眼；林姓男子面對大批守候媒體，無奈地說，確實在4月底有前往萬華茶室，但他身體很健康，目前沒有異樣，並說，「我還沒採檢，應該明天會去。」同時盼望民眾不要再轉傳錯誤的訊息。

張維倩表示，台灣正值疫情防疫關鍵期間，如今本土疫情蔓延，此時更應加強防疫措施及作為，網路轉傳各式照片、KUSO影片對於防疫無濟於事，「加強防疫作為，才能戰勝疫情。」

此外，散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害已違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

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(中時新聞網)